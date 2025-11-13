سیاسی

ژمارەی نوێی کورسیی حزبە کوردستانییەکان لە پەرلەمانی عێراق

هاووڵاتییەکی هەولێر لە کاتی دەنگدان
کوردستان

بە گوێرەی ئەنجامی بەرایی هەردوو دەنگدانی تایبەت و گشتیی پەرلەمانی عێراق کە لە لایەن کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراقەوە بڵاوکراوتەوە، پارتی دیموکراتی کوردستان 30 کورسی مسۆگەر کردووە. 

ژمارەی نوێی کورسیی حزبە کوردستانییەکان لە پەرلەمانی عێراق:

- پارتی دیموکراتی کوردستان: 30 کورسی

- یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان: 16 کورسی

- ڕەوتی هەڵوێست: 5 کورسی

- جووڵانەوەی نەوەی نوێ: 3 کورسی

- یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان: 4 کورسی

- کۆمەڵی دادگەریی کوردستان: 1 کورسی

- بەرەی گەل: 0 کورسی

 

کۆی گشتیی دەنگی حزبە کوردستانییەکان:

- پارتی دیموکراتی کوردستان: 1,099,826 دەنگ

- یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان: 548,296 دەنگ

- ڕەوتی هەڵوێست: 156,932 دەنگ

- جووڵانەوەی نەوەی نوێ: 137,634 دەنگ

- یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان: 166,904 دەنگ

- کۆمەڵی دادگەریی کوردستان: 49,748 دەنگ

- بەرەی گەل: 20,995 دەنگ

 

ڕۆژی سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی گشتی و ڕۆژی یەکشەممەش، 09ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی تایبەتی خولی شەشەمی پەرلەمان، لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان بەڕێوەچوو. بە گوێرەی ئامارەکانی کۆمیسیۆن، ڕێژەی بەشداری لە دەنگدانی تایبەت، 82.42% و لە دەنگدانی گشتیش، نزیکەی 54.35% بوو. 

 

 
 
