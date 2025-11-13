ژمارەی نوێی کورسیی حزبە کوردستانییەکان لە پەرلەمانی عێراق
بە گوێرەی ئەنجامی بەرایی هەردوو دەنگدانی تایبەت و گشتیی پەرلەمانی عێراق کە لە لایەن کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراقەوە بڵاوکراوتەوە، پارتی دیموکراتی کوردستان 30 کورسی مسۆگەر کردووە.
ژمارەی نوێی کورسیی حزبە کوردستانییەکان لە پەرلەمانی عێراق:
- پارتی دیموکراتی کوردستان: 30 کورسی
- یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان: 16 کورسی
- ڕەوتی هەڵوێست: 5 کورسی
- جووڵانەوەی نەوەی نوێ: 3 کورسی
- یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان: 4 کورسی
- کۆمەڵی دادگەریی کوردستان: 1 کورسی
- بەرەی گەل: 0 کورسی
کۆی گشتیی دەنگی حزبە کوردستانییەکان:
- پارتی دیموکراتی کوردستان: 1,099,826 دەنگ
- یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان: 548,296 دەنگ
- ڕەوتی هەڵوێست: 156,932 دەنگ
- جووڵانەوەی نەوەی نوێ: 137,634 دەنگ
- یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان: 166,904 دەنگ
- کۆمەڵی دادگەریی کوردستان: 49,748 دەنگ
- بەرەی گەل: 20,995 دەنگ
ڕۆژی سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی گشتی و ڕۆژی یەکشەممەش، 09ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی تایبەتی خولی شەشەمی پەرلەمان، لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان بەڕێوەچوو. بە گوێرەی ئامارەکانی کۆمیسیۆن، ڕێژەی بەشداری لە دەنگدانی تایبەت، 82.42% و لە دەنگدانی گشتیش، نزیکەی 54.35% بوو.