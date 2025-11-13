ئایشەگول: ئازادنەکردنی دەمیرتاش زیان بە پرۆسەی ئاشتی دەگەیەنێت

پێش کاتژمێرێک

گوتەبێژی دەم پارتی ئاماژە بەوە دەکات، پێویستە دۆسیەی دەمیرتاش و گیراوانی سیاسی کۆتایی پێبێت و سەرجەمیان ئازادبکرێن.

پێنجشەممە، 13ـی تشرینی دووەمی 2025، ئایشەگول دۆغان، گوتەبێژی پارتی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان (دەم پارتی)، ڕایگەیاند: سەرەڕای بڕیارەکانی دادگەی مافی مرۆڤی ئەورووپا، بەڵام تاوەکوو ئێستا سەڵاحەدین دەمیرتاش ئازاد نەکراوە، بۆیە پێوستە لە نزیکترین کاتدا دەمیرتاش و دەستگیرکراوانی دۆسیەی کۆبانێ لەگەڵ سەرجەم دەستگیرکراوانی سیاسی ئازاد بکرێن.

ئایشەگول گوتی: ناکرێت ئەم بێ یاساییە بەردەوام بێت بە پێچەوانەوە زیان بە پرۆسەی ئاشتی دەگەیەنێت و بەرەوپێشی نابات، ئیتر ئێمە تەنیا پێوستمان بە قسە نییە بەڵکوو پێویستیەکی زۆرمان بە کردار هەیە بۆ پرۆسەکە بنرێت، پێویستمان بە چاکسازی یاسایی هەیە، پێویستە لە کۆبوونەوەی کۆمیسیۆندا بڕیار بدرێت لەگەڵ ئۆجەلان کۆببنەوە، ئەمە بۆ پرۆسەکە زۆر گرنگ دەبێت.

لە چەند ڕۆژی ڕابردوو، یەڵماز تونچ، وەزیری دادی تورکیا، ئاماژەی بەوە دا، بڕیاری ئازادکردنی دەمیرتاش و هاوڕێکانی لەبەردەم دادگایە، هەموومان پێکەوە چاوەڕێ دەکەین، هەروەها دۆسیەی دەمیرتاش پەیوەستە بە دۆسیەی کۆبانێوە.

لە 4ی تشرینی یەکەمی ساڵی 2016، سەڵاحەدین دەمیرتاش و فیگەن یوکسەکداغ، هاسەرۆکانی پێشووی هەدەپە بە تۆمەتی تێوەگلانییان لە دۆسییەی کۆبانێ دەستگیرکران.

دۆسیەی کۆبانێ دوای ئەوەی دەستیپێکرد، کاتێک لە تشرینی یەکەمی 2014دا لە باکووری کوردستان خۆپیشاندانی فراوان بۆ پشتیوانی لە شاری کۆبانێ بەڕێوەچوون و توندوتیژی لێ کەوتەوە، لەسەر دۆسییەکە سەڵلاحەددین دەمیرتاش بە 42 ساڵ زیندانیکردن سزادرا و فیگەن یوکسەکداغ 32 ساڵ زیندانیکردنی بەسەردا سەپێندرا.