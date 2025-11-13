شاخەوان عەبدوڵڵا: دوو کورسی پەرلەمانیمان مسۆگەر کرد

پێش 16 خولەک

شاخەوان عەبدوڵڵا، ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی و یاریدەدەری مەکتەبی ڕێکخستنی بەغدای پارتی دیموکراتی کوردستان، ئەمڕۆ پێنجشەممە، پەیامێکی سەرکەوتنی بڵاوکردەوە و تیایدا ڕایگەیاند کە پارتەکەی توانیویەتی دوو کورسی پەرلەمانی لە هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقدا مسۆگەر بکات، بەمەش، یەکێک لە کورسییەکان لە پارێزگای واسیت و ئەوی دیکەشیان لە خانەقین دەبێت.

شاخەوان عەبدوڵڵا ئاماژەی بەوەدا کە نزیکەی ساڵێک لەمەوبەر، پارتی دیموکراتی کوردستان پلانی سەرکەوتنی خۆی لە سنووری مەکتەبی ڕێکخستنی بەغدا داڕشتووە بە ئامانجی بردنەوەی دوو کورسی بۆ پەرلەمانی عێراق، لەو کاتەوە بەڵێنیان بە خەڵکی خانەقین، سەعدیە، جەلەولا، مەندەلی، قەرەتەپە، شارەبان و تەواوی هەڤاڵانیان لە سنووری لقی 15ـی خانەقین داوە کە کورسییەک بۆ کورد لە پارێزگای دیالە مسۆگەر بکەن، هەروەها بڕیاریان داوە کە کۆتای کوردی فەیلی لە دەستی هێزەکانی دیکەی عێراقی دەربهێنن و بیگێڕنەوە بۆ خاوەنە ڕاستەقینەکەی کە پارتی دیموکراتی کوردستانە.

ناوبراو ڕوونیکردەوە، سەرۆک بارزانی پشتیوانی تەواوی بۆ ئەم پلانە دەربڕیوە و تەنانەت دەنگی جەنابیان بۆ بەربژێری کۆتای کوردی فەیلی بووە، ئەمەش وەک پاڵپشتییەکی بەردەوامی سەرۆک بارزانی بۆ مافی فەیلییەکان لە ڕابردوودا، هەروەها سوپاسی لیژنەی باڵای هەڵبژاردن و سەرکردایەتی پارتی کرد بۆ پەسەندکردن و پاڵپشتییان.

شاخەوان عەبدوڵڵا دووپاتیکردەوە کە لە ڕۆژی 11ـی ئەم مانگە و دوای ئەنجامدانی خولی شەشەمی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق، هەردوو بەربژێریان، هەڤاڵ حەیدەر عەلی محەممەد بۆ کۆتای کوردی فەیلی لە پارێزگای واسیت، و مامۆستا نازک ئەحمەد محەممەد لە خانەقین، سەرکەوتنیان بەدەست هێناوە و بوونەتە ئەندامی پەرلەمانی عێراق.

لە کۆتایی پەیامەکەیدا، سوپاسی بەرپرسی بەشەکانی مەکتەبی ڕێکخستنی بەغدا، هەردوو بەرپرسی لقی 5ـی بەغدا و لقی 15ـی خانەقین، هەڤاڵانی دەستەی کارگێڕی و بەرپرسی ناوچە و ڕێکخراو و ستافەکانیان کرد، لەگەڵ سەرجەم ئەندام و لایەنگر و دۆستان و خەڵکی کوردستان. ئەم سەرکەوتنە و سەرکەوتنی یەک ملیۆنی پارتەکەیانی لە تەواوی خەڵکی کوردستان پیرۆز کرد.