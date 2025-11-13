پارتی کورسییەکی پەرلەمانی لە بازنەی دیالە مسۆگەر کرد

پێش کاتژمێرێک

هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق، گۆڕانێکی سەرنج ڕاکێشی بەخۆیەوە بینیوە، پارتی دیموکراتی کوردستان توانی کورسییەکەی قەزای خانەقین بباتەوە و بۆ یەکەمجار نوێنەرایەتیی قەزای خانەقین و پارێزگای دیالە بکات.

نازک ئەحمەد کە لەدایکبووی ساڵی 1990ـە و بچووکترین کاندیدی پارتی دیموکراتی کوردستان بوو بۆ خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق، توانیویەتی بە 7925 دەنگ کورسی قەزای خانەقین لە پەرلەمانی عێراق بۆ خۆی و پارتی مسۆگەر بکات.

نازک ئەحمەد، تایبەت بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی ڕایگەیاند: زیاتر لە 20 ساڵە خانەقین لە دووری دەسەڵاتی پارتی بێ ناز کەوتووە و هیچ خزمەتگوزارییەکی پێنەگەیشتووە، سەرجەم سێکتەرەکانی ئاو، کارەبا و ڕێگەوبانی قەزاکە داتەپیون، بۆیە وەک نوێنەری خانەقین و دەوروبەری کاردەکەم بۆ گەیاندنی دەستی ئاوەدانی و خزمەت بە خانەقین و دەوروبەری.

گوتیشی: متمانەی خەڵکی بەرپرسیارێتیە، دەبم بە نوێنەری گشت پێکهاتەکانی خانەقین و بە سوودوەرگرتن لە هێز و پەیوەندییە فراوانەکانی پارتی لە بەغدا هەماهەنگیی لەگەڵ گشت وەزارەت و لایەنەکانی دیکە دروست دەکەم، تاوەکوو لە پاداشتی ئەم متمانەیە، ئاوەدانی و خۆشگوزەرانی پێشکەش بە خەڵکی خانەقین و دەوروبەری بکەم.

نازک ئەحمەد، هەڵگری بڕوانامەی ماستەرە لە زمانی عەرەبی و مامۆستای زانکۆی گەرمیانە، و خاوەنی دوو منداڵە، بە گوتەی خۆی بە 35 ساڵی تەمەن بچووکترین کاندیدی پارتی دیموکراتی کوردستانە لەم هەڵبژاردنە.

چاودێرانی هەڵبژاردن لە دیالە پێیان وایە ئەم ئەنجامە گۆرانکارییەکی ڕیشەیییە لە ڕوانگەی سیاسی خەڵکی خانەقین، کە پارتی دیموکراتی کوردستان لە ڕێگەی پلانێکی دیراسەکراو و ڕێکخستنی وردی بنکەی هەڵبژاردنەکانییەوە، سەرکەوتوو بوو لە بەدەستهێنانی متمانەی خەڵکی ناوچەکە کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەهۆی کاندیدکردنی کەسانێک کە نوێنەری راستەقینەی کوردانی خانەقین نەبوون، هەرەها لاوازییان لە گۆرەپانی گشتیدا ئەم متمانەیەی لە دەستدا.

چوارشەممە، 12ـی تشرینی دووەمی 2025، کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، ئەنجامە بەراییەکانی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراقی ڕاگەیاند، بە گوێرەی ئەنجامەکانی کۆمیسیۆنیش پارتی دیموکراتی کوردستان زیاتر لە ملیۆنێک دەنگی بە دەست هێناوە، تا ئێستا 28 کورسی ئەم خولەی پەرلەمانی عێراقی مسۆگەر کردووە.