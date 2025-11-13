مارک ساڤایا: ئەمەریکا پابەندە بە پشتیوانیکردن لە سەروەریی عێراق

پێش 15 خولەک

نێردەی تایبەتی ئەمەریکا بۆ عێراق، پابەندبوونی ئەمەریکای بە پشتیوانیکردن لە سەروەریی عێراق و هەوڵەکانی چاکسازیی و هەوڵدان بۆ کۆتاییهێنان بە دەستوەردانی دەرەکی و گرووپە چەکدارەکان دووپات کردەوە.

پێنجشەممە، 13ـی تشرینی دووەمی 2025، مارک ساڤایا، نێردەی تایبەتی ئەمەریکا بۆ عێراق، لە پەیامێکدا بە بۆنەی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق, پیرۆزبایی لە گەلی ئەو وڵاتە کرد.

لە پەیامەکەدا هاتووە، گەلی عێراق جارێکی دیکە پابەندبوونی خۆی بە ئازادی، سەروەریی یاسای و دامەزراوە نیشتمانییەکان نیشان دا.

هاوکات نێردەی تایبەتی ئەمەریکا بۆ عێراق، جەختی لەوە کردەوە، پرۆسەکە هەنگاوێکی چارەنووسساز بوو بۆ پتەوکردنی دیموکراسی و سەقامگیریی لە وڵاتدا.

گوتیشی: ئەم هەڵبژاردنە گرنگە لە کاتی دیاریکراوی خۆیدا بەڕێوە چوو، ئەمەش نیشانەیەکی ڕوونە بۆ ئەوەی وڵاتەکە بەرەو خۆشگوزەرانی و سەروەریی زیاتر هەنگاو دەنێت.

لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەدا، ساڤایا پابەندبوونی ئەمەریکای بە پشتیوانیکردن لە سەروەریی عێراق و هەوڵەکانی چاکسازیی و هەوڵدان، بۆ کۆتاییهێنان بە دەستوەردانی دەرەکی و گرووپە چەکدارەکان دووپات کردەوە.

نێردەی تایبەتی ئەمەریکا بۆ عێراق، دەشڵێت: بە خۆشحاڵییەوە چاوەڕێی کارکردنین لەگەڵ حکوومەتی داهاتووی عێراق بۆ قووڵکردنەوەی هاوبەشی ستراتیژیمان لە بواری ئاسایش، وزە و گەشەپێدان.

ڕۆژی یەکشەممە، 9ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی تایبەت و دوو ڕۆژ دواتریش سێشەممە، دەنگدانی گشتی خولی شەشەمی پەرلەمان، لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان بەڕێوە چوون.

بە گوێرەی ئامارەکانی کۆمیسیۆن، ڕێژەی بەشداری لە دەنگدانی تایبەت، 82.42% و لە دەنگدانی گشتیش، نزیکەی 54.35% بوو.