عێراق و ئیمارات جەنگەكەیان لە بەسرە تەواو دەكەن

ئاكام هاشم دووەمین ئەسیستی لەگەڵ هەڵبژاردەی عێراق كرد

پێش دوو کاتژمێر

لە پاڵاوتنەكانی مۆندیالی 2026، هەڵبژاردەی عێراق لە دەرەوەی یاریگەی خۆی بەرامبەر ئیمارات كەوتە داوی یەكسانبوون، چارەنووسی ئەم دوو هەڵبژاردەیە رۆژی 18ـی ئەم مانگە لە یاریگەی یاریگەی بەسرە یەكلایی دەبێتەوە.

لە یارییەكانی پاڵاوتنی مۆندیال، عەڵبژاردەی ئیمارات لەبەردەم ئاپۆڕای هاندەرانی میوانداریی عێراقی كرد، لە دەستپێكی یارییەكە بە دیاریكراوی لە خولەكی 10 عەلی حەمادی بە ئەسیستی ئاكام هاشم گۆڵی پێشكەوتنی عێراقی تۆمار كرد، خۆشییەكانی شێرەكانی رافیدەین زۆری نەبرد، كاتێك لوانزینهۆی بەڕەسەن بەرازیلی گۆڵی بەرامبەربوونی ئیماراتی تۆمار كرد و یارییەكەش تا كۆتایی بە یەكسانبوون بە گۆڵێك بۆ هەرلایەكیان كۆتایی هات.

لە قۆناخی پێنجەمی پاڵاوتنی ئاسیا بۆ گەیشتن بە مۆندیالی 2026 لە یاریی گەڕانەوە رۆژی 18ـی ئەم مانگە لە بەسرە عێراق و ئیمارات رووبەڕوو دەبنەوە، براوەی ئەم یارییە وەکو نوێنەری ئاسیا دەگاتە قۆناخی پاشکۆی پاڵاوتنی مۆندیال.

لە قۆناخی پاشکۆی پاڵاوتنەکانی مۆندیالی 2026، شەش هەڵبژاردە لە کیشوەرە جیاوازەکان دەگەنە قۆناخی پاشکۆی پاڵاوتنی مۆندیال، هەڵبژاردەیەک لە ئاسیا، دوو هەڵبژاردەی کۆنکاکاف، هەڵبژاردەیەکی ئەفریقا، هەڵبژاردەیەکی ئۆقیانووسیا و هەڵبژاردەیەکی کۆنمیبۆڵ لە قۆناخی پاشکۆ ئەو دوو بلیتە یەکلایی دەکەنەوە کە دەگەنە مۆندیالی 2026.







