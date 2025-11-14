کۆریای باکوور: هەبوونی چەکی ئەتۆم باشترین بژاردەیە

پێش دوو کاتژمێر

وەزیری دەرەوەی کۆریای باکوور، سەرکۆنەی ڕاگەیەندراوی وڵاتانی 7Gی کرد، کە داوایان کردبوو، کۆریا دەستبەرداری تەواوی چەک و پڕۆگرامە ئەتۆمییەکەی بێت،ڕاشیگەیاند، ، هەبوونی چەکی ئەتۆم باشترین بژاردەیە.

چۆی سوون هی، وەزیری دەرەوەی کۆریای باکوور لە ڕاگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، سەرکۆنەی ڕاگەیەندراوی وڵاتانی 7Gی دەکەین، کە پێشێلکردنی دەستوور و سەروەری خاکی کۆریایە.

وەزیری دەرەوەی کۆریای باکوور ئاماژەی بەوەشداوە، سیاسەتی وڵاتەکەی بە هەوڵ و لێدوانی وڵاتانی دەرەکی گۆڕانی بەسەردا نایەت و هەبوونی چەکی ئەتۆمیش باشترین بژاردەیە، بۆ ئەوەی بەرپەرچی دووژمنکارانەی وڵاتان و مەترسییەکانی سەر وڵاتەکەمان بدەینەوە.

چوارشەممەی ڕابردوو وڵاتانی 7G لە ڕاگەیەندراوێکدا سەرکۆنەی پڕۆگرامی ئەتۆمی کۆریای باکووریان کرد و داوایان کرد، پیۆنگ یانگ دەستبەرداری چەکی ئەتۆم و پڕۆگرامی مووشەکی پێشکەوتوو بێت.