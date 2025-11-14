ئیدارەی دۆناڵد ترەمپ ئامادەکاری بۆ کەمکردنەوەی باج بەسەر خۆراکدا دەکات

پێش دوو کاتژمێر

میدیاکانی ئەمەریکا و لەنێوانیاندا ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمز، ئاماژەیان بەوە داوە کە دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا، ئامادەکاری بۆ ڕاگەیاندنی چەندین ڕێپێدانی گومرگی بۆ کەمکردنەوەی نرخی خۆراک دەکات.

ئەم هەنگاوەی دۆناڵد ترەمپ دوای ئەوە دێت کە هەفتەی ڕابردوو ڕاپۆرتێک بڵاوبووەوە کە ئاماژەی بە هەوڵەکانی ئیدارەکە دەدا بۆ کەمکردنەوەی نرخی خۆراک بۆ سەر هاووڵاتیان.

باجەکان کە پێشتر بە بێ ھیچ بەدەرییەک سەپێنرابوون، ڕووبەڕووی ڕەخنەیەکی فراوان بوونەتەوە چونکە بارگرانییەکی ڕاستەوخۆی دارایی بوون بۆ سەر هاووڵاتیان و کاریگەرییان بەسەر بازرگانی و تێچووی کارکردنی کۆمپانیاکان هەبووە.

چەندین چاودێر ئەم ڕێکارانەیان بە بارگرانییەکی ئابووری گەورە وەسف کردووە، چونکە بووەتە هۆی بەرزبوونەوەی نرخی خۆراک و بارگرانی بۆ سەر هاووڵاتییانی ئەمەریکا.

ئەم هەنگاوەش هەوڵێکە بۆ گەڕاندنەوەی هاوسەنگی ئابووری و کەمکردنەوەی گوشارەکان بەسەر خێزانەکان، هەروەها پاراستنی ئامانجەکانی سیاسەتی بازرگانی پیشەسازی ئەمەریکا.

ئەم هەنگاوە لە چوارچێوەی گوشارە سیاسییەکانی سەر حووکمڕانی ترەمپدا دێت، بە تایبەتی لەگەڵ نزیکبوونەوەی هەڵبژاردنی داهاتوو، کە تێیدا کەمکردنەوەی نرخی پێداویستی بنەڕەتی بووەتە پرسێکی سەرەکی بۆ دەنگدەران.

شارەزایانی ئابووری ئاماژە بەوە دەکەن کە هەر کەمکردنەوەیەکی ڕاستەقینە لە باج کاریگەری ئەرێنی بەسەر نرخی خۆراک دەبێت و گوشارە ئاڵوگۆڕییەکان کەم دەکاتەوە، لە کاتێکدا ئەگەر بە شێوەیەکی بەرفراوان بۆ هەموو بەرهەمە هاوردە کراوەکان کە کاریگەرییان لەسەر بووە جێبەجێ نەکرێت، کاریگەرییەکەی سنووردار دەبێت.

چاوەڕوان دەکرێت حکوومەتی ئەمەریکا زووتر وردەکاری زیاتر لەسەر بوار و کاتی جێبەجێکردنی ڕێپێدانەکان بڵاوبکاتەوە، کە ئەمەش دەبێتە ئاماژەیەکی گرنگ بۆ بازاڕەکان و هاووڵاتیان لەسەر ئاراستەی سیاسەتی بازرگانی ئەمەریکا لە قۆناغی داهاتوودا.