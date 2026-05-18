کێشەی ئامێرەکانی ATM لە سیدەکان چارەسەر دەکرێت

کێشەی تەکنیکی هەردوو ئامێری راکێشانی پارە (ATM) لە ناحیەی سیدەکان چارەسەر دەکرێت، ئەمەش دوای ئەوەی لە ماوەی ڕابردوودا بەهۆی پەککەوتنی ئەو ئامێرانەوە، مووچەخۆرانی ناوچەکە ناچار بوون بۆ وەرگرتنی مووچەکانیان روو لە ئیدارەی سۆران بکەن.

لە سنووری سیدەکان دوو ئامێری ATM هەن کە یەکێکیان تایبەتە بە بانکی بەغدا و ئەوی دیکەیان سەر بە بانکی ئەهلی عێراقی ئیسلامیە، زیاتر لە سێ هەزار مووچەخۆر لەم سنوورەدا هەن کە لە رێگەی پڕۆژەی "هەژماری من"ەوە مووچەکانیان بەدیجیتاڵی کراوە و بۆ راکێشانی پارەکانیان پشت بەم دوو ئامێرە دەبەستن.

ئامێری ئەی تی ئێمەکەی بانکی بەغدا کێشەی نەخوێندنەوەی کارتی بانکی و قووتدانی کارتی بەکارهێنەرانی هەبوو، لە ئێستادا کێشەکەی بەتەواوی چارەسەر کراوە.

ئامێرەکەی بانکی ئەهلی عێراقی بەتەواوی راوەستابوو و کاری نەدەکرد.

هاوتەریب لەگەڵ هەوڵەکانی چارەسەرکردنی کێشەکە، حاجی عەبدولهادی، کە دانیشتوویەکی قەزای سیدەکانە، لە لێدوانێکدا بۆ کوردستان24 باسی لەو ناڕەحەتییانە کرد کە لە چەند مانگی رابردوودا بەهۆی ئەم گرفتەوە چەشتوویانە.

حاجی عەبدولهادی گوتیشی، "وەکو دانیشتووانی قەزای سیدەکان و دەڤەری برادۆست، چەند مانگێک بوو یەکێک لە ئامێرەکان بەتەواوی لەکارکەوتبوو، ئامێرەکەی دیکەش تەنیا ڤیزاکارتی سەر بە بانکی خۆی دەخوێندەوە و هیچ کارتێکی دیکەی وەرنەدەگرت، ئەمەش ئاستەنگێکی گەورەی بۆ دروست کردبووین و ناچار دەبووین بۆ وەرگرتنی مووچەکانمان سەردانی سۆران بکەین."

ئەو هاووڵاتییە وێڕای دەستخۆشی لە لایەنە پێوەندیدارەکان بۆ چارەسەری کێشەکە، تیشکی خستە سەر پێویستییەکانی ناوچەکە و رایگەیاند، تیمی 'هەژماری من' و قایمقامیەت گرفتەکەیان چارەسەر کردووە و دەستخۆشییان لێ دەکەین، بەڵام تەنیا چارەسەرکردنی ئەم دوو ئامێرە دادمان نادات، داواکارین لە تیمی هەژماری من و لایەنە پەیوەندیدارەکان کە هەوڵی جددی بدەن بۆ هێنانی ئامێری ATMـی زیاتر بۆ قەزاکە، چونکە رێژەیەکی زۆری مووچەخۆر لێرە هەیە و تەنیا دوو ئامێر بەشی ئەم ژمارە زۆرە ناکات.

ئاماژەی بەوەش کرد، "زۆربەی مووچەخۆرانی ئەم سنوورە کارتی بانکەکانی جیهان و ئاڕ تی بانکیان هەیە، بۆیە پێویستە ئامێری تایبەت بەو بانکانەش لە دەڤەرەکەدا دابنرێن بۆ ئەوەی چیتر کێشە و گرفت بۆ مووچەخۆران دروست نەبێتەوە."

پڕۆژەی "هەژماری من" لە ساڵی 2023 لە لایەن مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان راگەیەندرا. ئەم پڕۆژەیە وەک بەشێک لە کارنامەی کابینەی نۆیەمی حکوومەت هات بۆ بە مۆدێرنکردنی خزمەتگوزارییە بانکییەکان و بەهێزکردنی گشتگیری دارایی لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان، تا ئێستا، زیاتر لە 900,000 مووچەخۆری کەرتی گشتی لەم پڕۆژەیەدا خۆیان تۆمارکردووە.

ئاماری سوودمەندبووان بەپێی پارێزگاکان:

هەولێر - 364,800

سلێمانی- 208,200

دهۆک - 179,000

هەڵەبجە 10,410

کۆی گشتی - 762,500

پەرەپێدانی تۆڕی ئامێرەکانی راکێشانی پارە (ATM)

لەسەرانسەری هەرێمی کوردستان هەوڵەکان بۆ زیادکردنی ئامێرەکانی راکێشانی پارە بەردەوامن بۆ ئەوەی هاووڵاتیان بە شێوەیەکی 24 کاتژمێری دەستیان بە پارەکانیان رابگات.

لە چوارچێوەی پڕۆژەکەدا، لەلایەن بانکە بەشداربووەکانەوە زیاتر لە 600 ئامێری ATM لە شار و شارۆچکە جیاوازەکان جێگیرکراون. وا بڕیارە تا کۆتاییهاتنی پڕۆژەکە، زیاتر لە 1,200 ئامێری ATM لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان جێگیر بکرێن.