ڕێباز حەملان: مەسرور بارزانی دەستی ئاوەدانیی فراوان دەکات و بەربەستەکان تێکدەشکێنێت

پێش دوو کاتژمێر

یاریدەدەرێکی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەڵێت: مەسرور بارزانی، پرۆژە بەردەوامەکانی و دەستی ئاوەدانییەکانی و خزمەتگوزارییەکانی فراوان دەکات بۆ هەموو هەرێمی کوردستان، بە پشتیوانی هاونیشتمانیان و لاوە خوێن گەرمەکان و ئەو متمانە گەورەیەی دەنگدەران پێیان داوە، بەربەستەکان تێکدەشکێنێت.

ڕێباز حەملان، یاریدەدەرێکی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پەیامێکی تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووک، لە لاپەڕەی فەرمی خۆی نووسیوویەتی: مەسرور بارزانی ناوەستێت، بەردەوامە و بەردەوام دەبێت.

لە نووسینەکەیدا ئاماژەی بەوەشکردووە، دوای ئەو متمانە گەورەیەی کە ملیۆنێک و 109 هەزار دەنگ بە پارتی دیموکراتی کوردستان درا، ئەمرۆ لە هەولێر سەرۆکی حکوومەتی هەرێم بەردی بناغەی وێستگەی پاككردنەوەی ئاوی ئاوەڕۆی هەولێر ،قۆناغی دووەمی، دانا .

ڕێباز حەملان، تیشکی خستووەتە سەر ئەوەی، وێستگەكە توانای پاككردنەوەی 840 هەزار مەتر سێجا ئاوی قورسی لە رۆژێكدا دەبێت، كە خزمەتی 30 ساڵی داهاتووی هەولێر دەكات و لەگەڵ گەشەكردنی شاریشدا دەگونجێت‌.

دەڵێت: گرنگی ئەو پڕۆژەیە لەوەدایە، ڕێگری لە تێكەڵبوونی ئاوی ئاوەڕۆ لەگەڵ سەرچاوە سروشتییەكانی ئاودا دەكات، جیا لەوەی مەترسی گواستنەوەی نەخۆشییە مەترسیدارەكان كەمدەكاتەوە و لەگەڵ ستانداردی ژینگەیی و بۆ كشتوكاڵێكی پاك دەگونجێت‌.

لە بەشێکی دیکەی نووسینەکەیدا، حەملان دەڵێت: هەر لە کاتی دانانی ئەم بەردی بناغەیە، سەرۆک وەزیران فەرمانی دروستکردنی شەقامێکی گشتی دا بۆ ئەو ناوچەیەی پرۆژەکەی لێدەکرێی بۆ خزمەتی هاونیشتمانییان.

سەرنجی بۆ ئەوەش ڕاکێشاوە، پارتی متمانەی خەڵک لە بەغداد دەکاتە هێزی بەرگریی لە مافە دەستورییەکانی هەرێمی کوردستان و دەیخاتە بواری جێبەجێکردنەوە بە یاسا، سەقامگیری ژیان و گوزەرانی هاونیشتمانییان دەکاتە بنەمای پێکهێنانی حکومەتداری نوێ لەبەغدا.

