شیفا بارزانی: لە ئاهەنگی نەورۆزی 2026 کلتوور و فەرهەنگی کوردی بە جیهان دەناسێنین

پێش کاتژمێرێک

کۆنفیدراسیۆنی ڕەوەندی کوردستانی بە سەرپەرشتی شیفا بارزانی، سەرپەرشتیاری گشتی ڕەوەندی کوردستانی لە بارەگای بارزانی لە شاری لیشتادی ئەڵمانیا، کۆبوونەوەیەکی فراوانیان ڕێکخست، زۆربەی ڕێکخراوە کوردستانییەکان لە بەلجیکا، هۆڵەندا، ئەڵمانیا، هاوکات نوێنەری پارت و لایەنە سیاسییەکانی کوردستانی هەر چوار پارچەی کوردستان بەشداربوون.

بۆ نەورۆزی ساڵی 2026، کۆنفیدراسیۆنی ڕەوەندی کوردستانی و ڕێکخراوەکان دەیانەوێت لەژێر چەتری کۆنفیدراسیۆندا، ئاهەنگێکی گەورەی نەورۆزلە ئەڵمانیا بەڕێوە ببەن.

لە گوتارێکدا کە دوای کۆبوونەوەکە دای، شیفا بارزانی، سەرپەرشتیاری گشتی ڕەوەندی کوردستانی لە بارەگای بارزانی، سڵاوی گەرمی سەرۆک بارزانی بە ڕەوەندی کوردستانی و ئامادەبووانی کۆبوونەوەکە گەیاند و دووپاتی لە گوتەیەکی سەرۆک بارزانی کردەوە کە دەڵێت: کوردستان نەخشەیەک نییە لەسەر لاپەڕەیەک، بەڵکو کوردستان خوێنە لەنێو دەماری هەمووماندا.

گوتی: ئێمە بە دڵێکی کوردستانی و نیشتمانی ئەمڕۆ لێرە کۆبووینەتەوە، بەرهەمی ئەمەش، بە پشتیوانی خوای گەورە، نەورۆزێک دەنێت لە 2026، لە نەورۆزی ساڵی 2025 زۆر گەورەتر و باشتر بێت.

ئاماژەی بەوە کرد کە، ئەمڕۆ دڵخۆشە بەوەی لەنێو گەنجانی کوردی دیاسپۆرایە، گوتی: زۆر ڕووخساری نوێ ئەمڕۆ دەبینین، ئامانجی ڕەوەندی کوردستانی و بارەگای بارزانی ئەوەیە، هەموو کوردستانییان لەژێر چەتری ئاڵای کوردستان ببینین، کوردستان یەک پارچەیە و چوار پارچە نییە.

شیفا بارزانی دووپاتی لە گوتەیەکی سەرۆک بارزانی کردەوە کە دەڵێت: هەر تاکێکی دیاسپۆرا، پێشمەرگەیەکە بۆ دروستکردنی دەوڵەتی کوردستان لە ئایندەدا، گوتی: بۆیە پێویستە ئێوە پێشمەرگایەتی بکەن بە توانا و فیکری خۆتان و هونەرەکەتان، داوای لە ئەکادیمیستانی کوردی دیاسپۆرا کرد، دڵی ئەورووپییەکان بەدەست بهێنن و هەوڵ بدەن بچنە نێو دڵی ئەوان و نیشانی بدەن کورد گەلێکی ئاشتیخوازە و گەلێکی ڕەسەنە، هەزاران ساڵە لەسەر چیای زاگرۆس سەربەرزانە دەژین، هیچ کاتێک نەچووینەتە سەر ماڵی کەس و تەعەدامان لە کەس نەکردووە.

گوتیشی: خەنجەر نیشانەی بارزانی نەمرە، نیشانەی بەرگرییە، بەرگریی لە وڵات و شەرەف و ناموسی هەر تاکێکی کورد، بۆیە بەڵێن بەو ڕێبازە دەدەین کە بەگیانێکی پێشمەرگایەتی لە دیاسپۆرا کاردەکەین بۆ ئەوەی لە ڕۆژێکی نزیکدا کوردستانی ئازاد ببینین و گەلی کوردیش وەک هەر گەلێکی دیکەی جیهان، بە سەرفرازی و سەربڵندی بژین.

شیفا بارزانی گوتی: نەورۆزێک دەکەین سەری هەموومان لە تەواوی جیهان پێی بڵند ببێت و کلتوور و فەرهەنگ و ڕووی جوانی کوردستان نیشانی هەموو جیهان دەدین، دەڵێت: ئێمە کوردی کوردستانین و هەموو بەیەکەوەین، پێویستە کوردستان سەرووی بەرژەوەندییە حزبییەکان بێت لە دیاسپۆرا، دەست بخەنە نێو دەستی یەکتر، بەیەکەوە کار بکەین بۆ ئەوەی ڕووی جوانی کوردستان نیشانی هەموو جیهان بدەین.

هەر لەبارەی ئامادەکارییەکان بۆ ڕێکخستنی ئاهەنگی نەورۆزی 2026، عاکف حەسەن، سەرپەرشتیاری لێژنەی ئامادەکاری ئاهەنگی نەورۆز بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: بۆ ئامادەکارییەکانی ئاهەنگی نەورۆزی 2026، تەواوی هێز و لایەنە سیاسییەکان و ڕێکخراوەکان و چالاکوانان ئەمڕۆ بەیەکەوە کۆبووینەتەوە بۆ ئەوەی گفتوگۆ بکەین و ڕا بگۆڕینەوە، بۆ ئەوەی بتوانین پلانێکی تۆکمە بۆ ئاهەنگی نەورۆزی 2026 دابڕێژین.

دەشڵێت: لە چەند وڵاتێکی جیهان هەوڵ دەدرێت ئاهەنگی فراوانی نەورۆز ڕێک بخرێت، بەڵام ئاهەنگی ناوەندی و هەرە گەورەی ڕەوەندی کوردستانی لە ئەڵمانیا دەبێت، ئاماژەی بەوە کرد کە، ئامادەکاریی بۆ ئەوە دەکەن ئاهەنگەکە لە یاریگەی تۆپی پێ ڕێک بخەن کە شوێنی 65 هەزار کەسی لێ دەبێتەوە.

عاکف حەسەن ئاماژەی بەوە کرد، دەیانەوێت نەورۆزی 2026 زۆر جیاواز بکەن، بە نمایشکردنی کلتوور و فۆلکلۆری کوردەواری لە چوارچێوەی ئاهەنگەکدا.