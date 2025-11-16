شای ئوردن پیرۆزبایی سەرکەوتنی پارتی لە سەرۆک بارزانی دەکات

پێش دوو کاتژمێر

شا عەبدوڵڵا، شای ئوردن پیرۆزبایی سەرکەوتنی پارتی و بەدەستهێنانی زیاتر لە یەک ملیۆن دەنگ لە سەرۆک بارزانی دەکات و جەخت لە پتەوتر و فراوانترکردنی پەیوەندیی دۆستایەتی نێوان شانشینی ئوردن و هەرێمی کوردستان دەکاتەوە.

بارەگای بارزانی بڵاوی کردووەتەوە، ئەمڕۆ یەکشەممە 16ی تشرینی دووەمی 2025، لە پیرمام سەرۆک بارزانی پێشوازی لە زیاد بەتارسە کونسوڵی گشتیی نوێی شانشینی ئوردن کرد، کە بە مەبەستی خۆناساندن سەردانی سەرۆک بارزانی کردبوو.

لە دیدارەکەدا کونسوڵی تازەی شانشینی ئوردن سڵاو و ڕێزی تایبەتی شا عەبدوڵڵا شای ئوردنی بە سەرۆک بارزانی ڕاگەیاند و ئەوەشی دووپات کردەوە کە فەرمان و ئامۆژگارییەکانی شای ئوردن هەمیشە ئەوە بووە کە پەیوەندی و دۆستایەتی نێوان شانشینی ئوردن و هەرێمی کوردستان پتەوتر و فراوانتر ببێت.

کونسوڵی گشتیی شانشینی ئوردن پیرۆزبایی لە سەرۆک بارزانی کرد بۆ سەرکەوتنی پارتی و بەدەستهێنانی زیاتر لە یەک ملیۆن دەنگی وەک بەڵگەیەکی ڕوون وەسفکرد لەسەر پێگەی پارتی لەناو خەڵکی کوردستان و ئەو پێشکەوتن و ئاوەدانییەی لەسایەی پارتیدا هاتووەتە ئارا.

هەر لەو دیدارەدا سەرۆک بارزانی سوپاسی شا عەبدوڵڵا و گەلی شانشینی ئوردنی کرد کە لە ڕۆژانی تەنگانەدا پشتیوانی گەلی کوردستان بوونە و شا عەبدوڵڵای وەک برا و دۆستێکی ئازیز لە قەڵەم دا. هەروەها جەختی لە قووڵترکردنی پەیوەندی و دۆستایەتیی نێوان هەرێمی کوردستان و شانشینی ئوردن کردەوە.

پرۆسەی سیاسیی عێراق لە دوای هەڵبژاردن و بارودۆخی سیاسیی ناوخۆی هەرێم تەوەری تری ئەو دیدارە بوون.