بەرپرسی بەشی هەڵبژاردنی پارتی: دڵخۆشین بە ئەنجامی هەڵبژاردن

بەرپرسی بەشی هەڵبژاردنی پارتی لە بەغداوە دڵخۆشی خۆی بە ئەنجامی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق ڕاگەیاند و گوتی "ژمارەی دەنگ و کورسییەکانمان لە ئاستی پێویستدان."

ئەمڕۆ دووشەممە، 17ـی تشرینی دووەمی 2025، جەعفەر ئیمێنکی، بەرپرسی بەشی هەڵبژاردنی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا لە بەغدا ڕایگەیاند، لە دوێنێ یەکشممەوە، 16ـی تشرینی دووەم، سەردانی بەغدایان کردووە بۆ ئەوەی ئەنجامەکانی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمان و بە تایبەت دەنگ و ژمارەی کورسییەکانی پارتی کە لە لایەن ژووری هەڵبژاردنەوە هەژمار کراون، لەگەڵ ئامارەکانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق بەراورد بکەن.

وەک ئەوەی بەرپرسی بەشی هەڵبژاردنی پارتی باسی کرد، جیاوازیی نێوان ژمارەی دەنگەکانی ژووری هەڵبژاردنی پارتی و کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عێراق "زۆر کەم بووە." گوتیشی "کۆمیسیۆن ژمارەی کورسیی لایەنە سیاسییەکان دیاری دەکات، نەک حزبەکان خۆیان."

جەعفەر ئیمێنکی ئاماژەی بەوەش کرد، "ئێستا ئێمە دڵنیاین نە کەس دەنگی ئێمەی بردووە و نە ئێمە دەنگی کەس دەبەین؛ چونکە ناتوانرێت دەستکاری سیستەمی هەڵبژاردنی (کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عێراق) بکرێت. هاوکات دوای هەژمارکردنی ئەو حەوت وێستگەیەی هەولێر کە مابوونەوە، 606 دەنگمان زیاد کردووە."

بە گوتەی بەرپرسی بەشی هەڵبژاردنی پارتی، ئامانجی سەرەکیی ئەو حزبە لە بەشداریکردنی لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق، پیشاندنی هێزی ڕاستەقینەوە خۆی بووە بە لەسەر ئاستی عێراق و هەرێمی کوردستان و وەک خۆی گوتی "هەر ئەمەشمان کرد، ژمارەی دەنگ و ژمارەی کورسییەکانمان لە ئاستی پێویستیدان و سەرکەوتنێکی گەورەمان بەدەست هێنا؛ ئێمە دڵخۆشین بە ئەنجامەکان."

ئیمێنکی باسی لەوەش کرد، لەسەر ئاستی عێراق و هەرێمی کوردستان، پارتی دیموکراتی کوردستان زۆرترین دەنگی بەدەستهێناوە کە زیاتر لە یەک ملیۆن و 90 هەزار دەنگ بووە، بەبێ ئەوەی هاوپەیمانی لەگەڵ هیچ لایەنیکی سیاسی ئەنجام بدات.

بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی پەرلەمان

ئەمە لە کاتێکدایە، ڕۆژی سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی گشتی و ڕۆژی یەکشەممەش، 09ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی تایبەتی خولی شەشەمی پەرلەمان، لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان بەڕێوەچوو. بە گوێرەی ئامارەکانی کۆمیسیۆن، ڕێژەی بەشداری لە دەنگدانی تایبەت، 82.42% و لە دەنگدانی گشتیش، نزیکەی 54.35% بوو.

ڕۆژی چوارشەممە، 12ـی تشرینی دووەمی 2025، کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی ئەنجامە بەراییەکانی هەردوو دەنگدانی تایبەت و گشتی بڵاوکردەوە. لەسەر ئاستی پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان، وەک حزب، پارتی دیموکراتی کوردستان زۆرترین دەنگی بەدەستهێناوە، بەوپێیەی زیاتر لە یەک ملیۆن و 90 هەزار دەنگی بردووەتەوە.