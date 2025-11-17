پەکەکە هێزەکانی لە زاپ کشاندەوە

پێش 41 خولەک

ئەمڕۆ دووشەممە، 17ـی تشرینی دووەمی 2025، پارتی کرێکارانی کوردستان (پەکەکە) لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە کردووە، ڕۆژی یەکشەممە، 16ـی تشرینی دووەم، هێزەکانی کە "لە هەرێمی زاپ بوون و مەترسی شەڕیان لەسەر بوو، کشاونەتەوە بۆ گۆڕەپانی جیاوازی گونجاو. لە دۆخی ئێستادا لە گۆڕەپانی ناوبراو مەترسی شەڕ بەهیچ شێوەیەک نەماوە."

لە ڕاگەیەنراوەکەدا هاتووە "دوای کشانەوەی هێزەکانمان بەهۆی مەترسیی شەڕ لەناو سنوورەکانی تورکیاوە، ئەم خۆگونجاندن و کشانەوەیە لە هەرێمی زاپ بووەتە بەشدارییەکی پراکتیکی گرنگ لە سەرکەوتنی پرۆسەی ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراتیکی ڕێبەر عەبدوڵا ئۆجالان و ئیرادەی ئێمە بۆ پرۆسەکە نیشان دەدات."

پەکەکە باسی لەوەش کردووە، "لەو باوەڕەداین ئەم هەنگاوە نوێیەمان خزمەت بە چارەسەری پرسی کورد، ئاشتی و دیموکراتیزەبوونی تورکیا دەکات."

ئەمە لە کاتێکدایە، ڕۆژی یەکشەممە، 26ـی تشرینی یەکەمی 2025، پەکەکە لە هەنگاوێکی مێژووییدا، کشانەوەی هەموو هێزەکانی خۆی لە ناو خاکی تورکیادا ڕاگەیاند.

ئەم هەنگاوە لە چوارچێوەی ئەو پرۆسەی چارەسەریەدایە کە لە تشرینی یەکەمی 2024 لە تورکیا دەستی پێکردووە. لە دوای بانگەوازی عەبدوڵڵا ئۆجەلان کە رۆژی 27ی شوبات بە ناونیشانی "بانگەوازی ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراسی" بڵاوکرایەوە و داوای چەک دانان و هەڵوەشاندنەوەی پەکەکەی کرد، پارتی کرێکارانی کوردستان (پەکەکە) لە رۆژی1ی ئاداری 2025 ئاگربەستی راگەیاند.

پاشان پەکەکە لە ڕۆژی 12ی ئایاری 2025 ئەنجامی کۆنگرەی 12ی خۆی راگەیاند و ئاماژەی بە کۆتاییهاتنی خەبات بەناوی پەکەکەوە کرد و رایگەیاند: "گەلەکەمان هۆشیارانە خاوەندارێتی لە پرۆسەی ئاشتی دەکات" و "لە بڕیاری هەڵوەشاندنەوە و کۆتاییهێنان بە خەباتی چەکداری باشتر تێدەگەن."