چوارچێوەی هەماهەنگی لەبارەی پێکهێنانی حکوومەت کۆدەبێتەوە
چوارچێوەی هەماهەنگیی شیعە بۆ تاوتوێکردنی پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق کۆدەبێتەوە و ئامادەبوونی سوودانییش یەکلایی نەبووەتەوە.
دکتۆر محەمەد حوسێنی، بەرپرسی پەیوەندییەکانی ڕەوتی حیکمە، بە کوردستان24ی گوت: "ئەمڕۆ دووشەممە، 17ـی تشرینی دووەمی 2025، چوارچێوەی هەماهەنگیی شیعە کۆبوونەوەی خۆی ئەنجام دەدات."
بە گوتەی بەرپرسی پەیوەندییەکانی ڕەوتی حیکمە "کۆبوونەوەکە تایبەت دەبێت بە گفتوگۆکردن لەسەر دۆخی سیاسی و پرسی هەڵبژاردن و پێکهێنانی حکوومەتی داهاتوو."
حوسێنی ئاماژەی بەوەش کرد، سەرجەم سەرکردەکانی ناو چوارچێوەی هەماهەنگیی شیعە بۆ کۆبوونەوەکە بانگهێشت کراون؛ بەڵام تا ئێستا بەشداریکردنی محەمەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق، ڕوون نییە.
ئەمە لە کاتێکدایە، هەفتەی ڕابردوو چوارچێوەی هەماهەنگیی شیعە کۆبوونەوەی ئاسایی هەفتانەی خۆی ئەنجامدا. ئەوە یەکەم کۆبوونەوە بوو سوودانی تێیدا ئامادە نەبوو.
هاوپەیمانیی "ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان" بە سەرۆکایەتیی سوودانی، 46 کورسیی بەدەستهێناوە و لەسەر ئاستی هێزە شیعییەکان پلەی یەکەمی گرتووە.