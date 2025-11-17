یەکەی 80 هەڵدەوەشێتەوە و دەچێتە سەر وەزارەتی پێشمەرگە

پێش 3 کاتژمێر

یەکەی 80 هەڵدەوەشێتەوە بەناوی "فەرماندەی دەڤەری یەک" لە چوارچێوەی وەزارەتی پێشمەرگە دەست بەکار دەبێتەوە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 17ـی تشرینی دووەمی 2025، سەرچاوەیەک لە وەزارەتی پێشمەرگە بە ماڵپەڕی کوردستان24ی ڕاگەیاند، فەرمانی هەرێمی بۆ هەڵوەشاندنەوەی هێزەکانی یەکەی 80 دەرچووە و بەناوی "فەرماندەی دەڤەری یەک" دەخرێتەوە سەر وەزارەتی پێشمەرگە.

سەرچاوەکە کە نەیویست ناوی ئاشکرا بکرێت، ئاماژەی بەوەش کرد، "فەرماندەی دەڤەری یەک" لە شەش فیرقەی هاوبەشی هێزی پێشمەرگە پێکدێت و لەم نزیکانەدا بڕیارەکە جێبەجێ دەکرێت.

هەڵوەشاندنەوەی یەکەی80 لە چوارچێوەی چاکسازییەکانی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بۆ ڕێکخستنەوەی وەزارەتی پێشمەرگە و یەکخستنی هێزی پێشمەرگە.

سەرچاوەکە گوتیشی: بڕیارە سبەی سێشەممە 18ی تشرینی دووەمی 2025، لەگەڵ شاندێکی سەربازیی ئەمەریکا کۆبوونەوەیەک بکەن هەر سەبارەت بە هەماهەنگی و پشتیوانە لۆجستییەکان بۆ هێزی پێشمەرگە.