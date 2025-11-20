سزای سەر کۆمپانیا نەوتییەکانی ڕووسیا هەرێمی کوردستان ناگرێتەوە

پێش 23 کاتژمێر

سزاکانی ئەمەریکا بۆ سەر کۆمپانیا نەوتییەکانی رووسیا 9%ـی بەرهەمهێنانی نەوت لە عێراق پەکدەخات، ئەندامێکی لیژنەی نەوت و گاز لە خوولی پێنجەمی پەرلەمانی عێراق بە کوردستان24ـی گوت؛ سزاکان هەرێمی کوردستان ناگرێتەوە چونکە پشکی کۆمپانیا نەوتییەکانی رووسیا لە هەرێم کەمترە لە نیوە.

ئەمڕۆ پێنج شەممە، 20ـی تشرینی دووەمی 2025،سەباح سوبحی، ئەندامی لیژنەی نەوت و گاز لە خوولی پێنجەمی پەرلەمانی عێراق بە کوردستان24ـی راگەیاند: بەهۆی سزاکانی ئەمەریکا بۆ سەر کەرتی نەوتی و گازی ڕووسیا بەرهەمهێنانی نەوت لە گەورەترین کێڵگەی نەوتی عێراق پەکی دەکەوێت و کۆمپانیای لوک ئۆیڵی رووسی ناتوانێت بەردەوام بێت لە بەرهەمهێنانی نەوت لە کێڵگەی نەوتی "قرنە 2" کە توانای بەرهەمهێنانی دەگاتە 450 هەزار بەرمیل نەوت لە رۆژێکدا.

سەباح سوبحی، لەبارەی چارەنووسی کێڵگە نەوتییەکە گوتی: عێراق دەیەوێت لە رێگەی کۆمپانیایەکی ناوخۆیی بەردەوام بێت لە بەرهەمهێنانی نەوت لە کێڵگە "قرنە 2" و بەخێرایی جێگرەوە بۆ کۆمپانیاکە دابنێت چونکە کاریگەری نەرێنی لەسەر داهاتی گشتیی عێراق دروست دەکات.

ئەوەشی خستەڕوو، ئەمەریکا دەیەوێت پێگەی خۆی لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەهێزتر بکات بە تایبەت لە کاتێکدا کۆمپانیا نەوتییەکانی ڕووسیا و چین بەردەوامن لە فراوانکردنی وەبەرهێنانانەکانیان لە ناوچەکە، دەیەوێت لە رێگەی کۆمپانیاکانی نەوتی و گازی وڵاتەکەی رۆڵی خۆی لە بەرهەمهێنانی نەوت لە عێراق زیاتر بکات.

لەبارەی کاری کۆمپانیا نەوتییەکانی ڕووسیا لە هەرێمی کوردستان سەباح سوبحی جەختی کردەوە، کاری کۆمپانیا ڕووسییەکان لە هەرێمی کوردستان سنووردارە و سزای سەر دامەزراوە ڕووسییەکان کاریگەری لەسەر بەرهەمهێنانی نەوت لە هەرێم نابێت.

لە کاتێکدا کۆمپانیای رووسنەفتی رووسی کە خاوەنداریەتی بەشێکی بۆڕی نەوتی هەرێم دەکات، سەباح سوبحی دڵنیایی لە بەردەوامی هەناردەکردنی نەوتی هەرێمی کوردستان بۆ بەندەری جەیهانی تورکیا دەدات و رایدەگەیەنێت؛ هەر چەندە لە نێو لیستی سزاکاندا کۆمپانیای رووسنەفت دەگرێتەوە بەڵام بەهۆی ئەوەی پشکی ئەو کۆمپانیایە لە خاوەنداریەتی نەوتی هەرێمی کوردستان بۆ کەمتر لە 50% کەمکراوەتەوە کاریگەری لەسەر هەرێم نابێت.

بۆ زیادکردنی گوشارەکان لەسەر ڤلادیمیر پووتین، سەرۆکی رووسیا بۆ کۆتاییهێنان بە شەڕی ئۆکرانیا ئەمەریکا سزای بەسەر کۆمپانیای رووسنەفت و لوک ئۆیڵدا سەپاند، سزاکان هەموو ئەو قەوارانەش دەگرێتەوە کە کۆمپانیا رووسییەکان پشکی خاوەندارێتییان زیاترە لە 50% و سەرەتای مانگی داهاتوو جێبەجێ دەکرێت.