پێش 3 کاتژمێر

ئیسرائیل دوو سەرکردەی حزبوڵڵای لە باشووری لوبنان کوشت و ڕایگەیاند، ئەو دوو سەرکردەیە سەرقاڵی ڕێکخستنەوەی هێزێکی حزبوڵڵا بوون لە باشووری لوبنان.

یەکشەممە، 23ـی تشرینی دووەم 2025، سوپای ئیسرائیل، لە ڕاگەیەنراوێکدا ڕایگەیاند "کەمال ڕەزا کەرنبش، سەرکردەی حزبوڵڵا لە ناوچەی میفادوون لە باشووری لوبنان، کە بەنیازی پێکهێنانەوەی هێزێکی حزبوڵڵا هاتبووە ناوچەکە، کوژراوە."

لە ڕاگەیەنراوەکەی سوپای ئیسرائیلدا هاتووە "لە ناوچەی حوولا لە باشووری لوبنان، سەرکردەیەکی دیکەی حزبوڵڵایان کوشتووە. کە بەرپرسی پەیوەندیی نێوان دانیشتووانی ناوچەکە و حزبوڵڵا بووە بۆ کاروباری دارایی و سەربازی."

سوپای ئیسرائیل، لە ڕاگەیەنراوەکەیدا، جەختی لەوە کردووەتەوە، چالاکییەکانی ئەو دوو سەرکردەیەی حزبوڵڵا پێشێلکردنی لێکگەیشتنەکانی نێوان لوبنان و ئیسرائیلە و سوپای ئیسرائیل بەردەوام دەبێت لە بەرەنگاربوونەوەی هەر هەڕەشەیەک بۆ سەر ئاسایشی هاووڵاتیان و خاکەکەی.