بارانبارین جووتیارانی ئاکرێی دڵخۆش کردووە و سەرقاڵی چاندنی گەنمن

پێش دوو کاتژمێر

دوای یەکەم بارانبارینی بەلێزمی وەرزی پایز، جووتیارانی قەزای ئاکرێ بە پەرۆشەوە دەستیان بە چاندنی گەنم کردووە، بە هیوای ئەوەی بەرهەمێکی باش بەدەستبهێنن دوای ئەوەی ساڵی ڕابردوو بەهۆی وشکەساڵییەوە زیانێکی زۆریان بەرکەوت.

بارانبارینە چاوەڕوانکراوەکە دڵخۆشی و هێزێکی نوێی بە کۆمەڵگەی کشتوکاڵی ناوچەکە بەخشی. بەپێی ئامارەکانی بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی هەرێمی کوردستان، تا ئێستا زیاتر لە 40 ملیمەتر باران لە سنووری ئاکرێ باریوە، کە بڕێکی باشە و خاکەکە پەڵەی داوە.

تراکتۆر و ئامێرەکانی چاندن لە کێڵگەکاندا بەکاردەهێنرێن، چونکە جووتیاران بە پەلە کارەکانیان دەکەن بۆ ئەوەی لە کاتی گونجاودا و لەگەڵ شێداری پێویستی خاکەکەدا چاندنەکە تەواو بکەن.

جووتیارانی ناوچەکە خۆشحاڵی و گەشبینی خۆیان دەربڕی. شاکر مستەفا، یەکێک لە جووتیاران، بۆ ئاری حوسێن، پەیامنێری کوردستان24، گوتی: "سوپاس بۆ خودا، بارانەکە زۆر باش بوو. ئێمە پەلە دەکەین لە چاندنی دانەوێڵەکانمان و داوای بارانی زیاتر دەکەین."

ساڵی ڕابردوو، قەزاکە تووشی وشکەساڵییەکی توند بوو، کە وای لە زۆرێک کرد کێڵگەکانیان نەچێنن و بووە هۆی کەمبوونەوەیەکی بەرچاوی ڕووبەری کشتوکاڵی.

جووتیار مەروان تەیب باسی ئەو کێشەیەی کرد کە ڕووبەڕوویان بووەوە: "ساڵی ڕابردوو وشکەساڵی بوو، بۆیە زۆرمان نەکرد. ئەمساڵ بەهۆی بارانەوە، هیوادارین زیاتری بکەین."

بارانبارینی سەرەتایی و باشی ئەمساڵ متمانەیەکی زۆری بە جووتیاران بەخشیوە، بە جۆرێک کە پێشبینییەکی گەورە بۆ وەرزی ئێستا دەکرێت. ساڵی ڕابردوو، نزیکەی 110,000 دۆنم زەوی لە سنووری ئاکرێ بە گەنم چێندرابوو. ئەمساڵ، بەرپرسان و جووتیاران پێشبینی دەکەن ڕووبەری چێندراو زیاد بکات و بگاتە سەرووی 130,000 دۆنم.

غازی محەمەد، جووتیارێکی دیکە، ئاماژەی بە هیوای نوێی کۆمەڵگەی کشتوکاڵی کرد: "پار بەهۆی وشکەساڵییەوە نەمچاند. ئەمساڵ سوپاس بۆ خودا، بارانەکە باش هات، نزیکەی یەکەم پەڵە (سەرەتای بارانبارین) باریوە، نیازمان وایە ئەمساڵ زیاتر بچێنین چونکە داهاتی ئێمە هەر گەنمە."

دەستپێکی زووی وەرزی چاندن و بارانبارینی باش ترس و دڵەڕاوکێی وشکەساڵییەکی دیکەی دوورخستەوە، و ئاماژەیە بۆ دەستپێکێکی بەرهەمدار بۆ ساڵی کشتوکاڵی لە ئاکرێ.

وه‌ك شاره‌زایانى كشتوكاڵ و كه‌شناسی باسی ده‌كه‌ن، په‌ڵه‌دانى باران له‌و كاتانه‌وه‌ ڕووده‌دات كه‌ چینی سەرەوەی زه‌وى بە قووڵی 30 تاوه‌كو 40 سانتیمه‌تر به‌هۆى بارانه‌وه‌ تەڕ بووبێت.

بە گوتەی شارەزایانی کشتوکاڵ و کەشناسی، رێژە و ماوەی بارانبارین پەیوەندی بە پەڵەدانەوە نییە، بەجۆرێک، ئەگەر نمەبارانی هێواش و بەردەوام ببارێت، دەگونجێت بە بارینی 20 تا 25 ملیمەتر باران پەڵەی پێبدات، بەوپێیەی بارانەکە بە تەواوەتی دەچێتە ناو خاکەوە.

لە بەرامبەریشدا، ئەگەر بارانبارین بەلێزمە و بەخوڕ بێت، ئەوا هەندێک جار بە بارینی 40 ملم بارانیش پەڵە نادات، چونکە بەپێی پێویست خاکەکەی تەڕ نەکردووە.