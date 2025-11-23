تورکیا: عێراق ناتوانێت لە دابینکردنی ئارد بگاتە ئاستی خۆبژێوی

پێش دوو کاتژمێر

کۆمەڵەی هەناردەکارانی دانەوێڵە و پاقلەمەنی و ڕۆنی زەیتی تورکی، دەڵێن، گومانمان هەیە عێراق بتوانێت بەبێ هاوردەکردنی ئاردی تورکیا بتوانێت پێداویستی ناوخۆ پڕبکاتەوە.

جەلال کادۆئۆغڵو، سەرۆکی کۆمەڵەکە لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا گوتی: عێراق سیاسەتی هەڵبژاردنی هاوردەکردنی گەنمی کواڵێتی بەرزیان لە بازرگانیکردنی دانەوێڵە گرتۆتەبەر، ئاماژەی بەوەشکرد، بەرپرسانی عێراقی لەو باوەڕەدان یەدەگێکی باشی گەنمیان هەیە کە بەرهەمی ئەمساڵیان گەیشتووەتە 5.1 ملیۆن تۆن، دەشڵێت، بەرپرسانی عێراق پێیان وایە دەتوانن هاوردەکردنی دانەوێڵە و ئارد سنووردار بکەن.

جەلال کادۆئۆغڵو ڕاشیگەیاند، عێراق بەهۆی کێشەی کەمبارانی هاوردەکردنی گەنمی زستانەیان بۆ نیوە کەمکردووەتەوە، بەڵام لە ساڵی داهاتوو هەست بە زیانەکەی دەکەن، سەرەڕای ئەوەی عێراق پشت بە یەک جۆری گەنمی کواڵیتی باش دەبەستێت بۆ ئارد، بەڵام ناتوانێت خواستی ناوخۆ پڕبکاتەوە.

پیش چەند ڕۆژێک سەرۆکی کۆمەڵەکە ڕایگەیاندبوو، عێراق ئەمساڵ بە ڕێژەی 5% هاوردەکردنی لە تورکیاوە کەمکردووەتەوە، ئاماژەی بەوەشکرد، ئەو سنووردارکردنانەی عێراق بە بیانووی پاراستنی بەرهەمی نیشتیمانی بەسەر هاوردەکردنی ئاردی تورکیا سەپاندوویەتی، بووەتە ڕێگر لە ڕێڕەوی ئاسایی بازرگانی.

جەلال کادۆئۆغڵو گوتیشی: هەناردەی دانەوێڵە بۆ عێراق بەڕێژەی 17.6% کەمیکردووە و گەیشتووەتە 1.4 ملیار دۆلار لە ماوەی 10 مانگی یەکەمی ساڵی 2025دا.

کۆمەڵەکە ئەوەشی ئاشکرا کردووە، سەرەڕای کەمبوونەوەی هەناردەکردن بۆ عێراق، بەڵام هێشتا عێراق لە پلەی یەکەمی هاوردەکارانی دانەوێڵە و گەنمەشامی و ڕۆنی زەیتی تورکین، کە لە مانگی یەک تا مانگی تشرینی یەکەمی ئەمساڵدا 36.2%ـی کۆی هەناردەی تورکیا بۆ عێراق بووە و بەهاکەشی 22.9 ملیار دۆلار بووە.

وەزارەتی کشتوکاڵی عێراق لە مانگی تەمموزی ئەمساڵدا ڕایگەیاند، بۆ وەرزی کشتوکاڵی 2024-2025، بۆ سێهەمین ساڵ لەسەر یەک، توانای خۆبژێوییان لە بەرهەمهێنانی گەنمدا بەدەستهێناوە.