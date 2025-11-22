بەشیر حەدداد: هەولێر کلیلی گرێ کوێرەکانە

پێش 12 کاتژمێر

جێگری پێشووی پەرلەمانی عێراق لەبارەی سەردانی نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا بۆ هەولێر دەڵێت: هەولێر کلیلی گرێ کوێرەکانە.

شەممە 22ـی تشرینی دووەمی 2025، بەشیر حەدداد، جێگری پێشووی پەرلەمانی عێراق لە بەرنامەی باسی ڕۆژی کوردستان24 کە ژینۆ محەممەد پێشکەشی دەکات، لەبارەی سەردانی ئەمڕۆی نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا گوتی: هەولێر نەوەک تەنیا کلیلی کردنەوەی گرێ کوێرەکانە، بەڵکو کلیلی کردنەوەی دەرگای گفتوگۆ و دیالۆگەکان و هاوپەیمانییەتەکانی پێش دروستکردنی حکوومەتە.

سەرکەوتنی هەولێر لە دیپلۆماسییەتی ناوخۆ و عێراقدا

بەشیر حەدداد ئاماژە بەوە دەکات، هەولێر لە دیپلۆماسییەتی ناوخۆ و عێراقدا سەرکەوتوو بووە، بۆیە ڕووی لایەنە عێراقییەکان لە هەولێرە.

بەشیر حەدداد دەڵێت: سەرکەوتنی هەولێر لە دیپلۆماسییەتی ناوخۆ و عێراقیدا، وای کردووە یەکەم هەنگاوی نووری مالیکی و چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ هەولێر بێت بۆ ئەوەی نیازی هەولێر بزانن، هەروەها بزانن چۆن دەتوانن هاوپەیمانیی لەگەڵ کورد و بەتایبەت لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان دروست بکەن بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی عێراق.

پێویستە هەولێر مامەڵەی خۆی بگۆڕێت

سەبارەت بەو ئەزموونەی هەولێر دوای ساڵی 2003 لەگەڵ لایەنە عێراقییەکان و دەسەڵاتی عێراقی لەگەڵ بەغدا هەیەتی، بەشیر حەدداد دەڵێت: پێویستە ئەمجارە کورد مامەڵەی خۆی لەگەڵ ئەو لایەنانە بگۆڕێت کە ئەزموونێکی خراپی لەگەڵیان هەبووە.

سەبارەت بە نیازی هەولێر، جێگری پێشووی پەرلەمانی عێراق گوتی: پێشتر هەولێر لەگەڵ بەغدا کۆمەڵێک ڕێککەوتنی سیاسی و هاوپەیمانێتی کرد، بەڵام بەغدا نە ڕێککەوتنە سیاسییەکانی جێبەجێ کرد، نە ئەو بەڵێنانەی کە داویانە بۆ جێبەجێکردنی دەستوور و یاساکان وەکو خۆی جێبەجێ کراوە، بۆیە ئەمجارەیان پێویستە هەولێر مامەڵەی خۆی بگۆڕێت لەگەڵ بەغدا، پێویستە بەهێز و یەکلاکەرەوە، بەجۆش و خرۆشەوە، بەدووربینی زۆرەوە، مامەڵە بکات، چونکە ئەوانەی ئێستا لە گۆڕەپانەکەن، هەموویان تاقی کراونەتەوە.