گوژمێکی دیکەی پارەی گەنم دابەش دەکرێت؛ قۆناغی دووەمی فۆرمی خۆراکیش دەستپێدەکات

بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانیی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، بەم نزیکانە کوژمێکی دیکەی پارەی گەنمی جووتیاران دابەش دەکرێت، هاوکات پێش سەری ساڵ، قۆناغی دووەمی پڕکردنەوەی فۆرمی ئەلیکترۆنی خۆراک دەستپێدەکات.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 23ی تشرینی دووەمی 2025، نەوزاد شێخ کامیل، بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی، لە وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند "هەفتەی ڕابردوو حکوومەتی فیدراڵی بڕیاری دا، 500 ملیار دینار بۆ پارەی گەنمی جووتیارانی عێراق و هەرێمی کوردستان خەرج بکرێت. تا ئێستا حکوومەتی هەرێم، لە خەرجکردنی ئەو بڕە پارەیە ئاگادار نەکراوەتەوە، هەر کاتێک ئاگادار بکرێینەوە، بە دڵنیاییەوە ڕایدەگەێنین و بەسەر جووتیاراندا دابەشی دەکەین."

نەوزاد شێخ کامیل جەختی لەوە کردەوە، شایستەی دارایی ئەمساڵی جووتیارانی هەرێمی کوردستان لە لای حکوومەتی فیدراڵ، زیاتر لە 300 ملیار دینارە، تاوەکو ئێستا بەغدا تەنیا نزیکەی 72 ملیاری ناردووە و زیاتر لە 240 ملیار دینار لای حکوومەتی عێراق ماوەتەوە.

قۆناغی دووەمی پسوولەی ئەلیکترۆنی خۆراک

لە بارەی پرۆسەی بە ئەلیکترۆنیکردنی پسوولەی خۆراک، بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانیی هەرێمی کوردستان، گوتی "لە مانگی ئایاری ئەمساڵەوە دەست کراوە بە ئەلیکترۆنیکردنی فۆرمی خۆراک، لە 3ی تەمووز کۆتایی بە پرۆسەکە هات. دوای ئەوە داوامان کرد وادەکەی درێژ بکرێتەوە چەند جارێک درێژ کرایەوە. ڕۆژی 20ی تشرینی دووەم قۆناغی یەکەمی پرۆسەکە کۆتایی هاتووە، بەم نزیکانە دەست دەکەین بە قۆناغی دووەم."

بە گوتەی ناوبراو، لە ماوەی نزیکەی شەش مانگی ڕابردوودا، نزیکەی 94%ى هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان فۆرمی نوێی خۆراکیان پڕکردووەتەوە، ئەوانەشی کە ماونەتەوە نزیکەی 294 هەزار هاووڵاتین کە دەتوانن لە قۆناغەکانی داهاووتدا فۆرمەکە پڕبکەنەوە.

وەک ئەوەی نەوزاد شێخ کامیل باسی کرد "قۆناغی یەکەم گرنگترین بەشی پرۆسەکە بووە، دوای تەواوبوونی دەست دەکرێت بە قۆناغی دووەم، کە تۆمارکردنی خزمەتگوزارییەکان لە خۆدەگرێت." گوتیشی "ئامادەکارییەکان بۆ قۆناغی داهاتوو کۆتایی هاتووە و لە ئایندەیەکی هاووڵاتییان دەتوانن زیادکردنی منداڵ، هەروەها گواستنەوەی بریکار و ئەوانەی کێشەی کارتی نیستمانییان هەبووە لەم قۆناغەدا ئەنجام بدەن."