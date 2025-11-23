هێرشەکانی داعش بۆ سەر دێرەزوور زیادی کردووە

پێش 12 کاتژمێر

ڕوانگەی سووری بۆ مافەکانی مرۆڤ بڵاویکردەوە، هێرشەکانی داعش لە ناوچەکانی ژێر کۆنترۆڵی هێزەکانی سووریای دیموکرات زیادی کردووە، سەرەڕای هەڵمەتە ئەمنییە هاوبەشەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی و هێزەکانی هەسەدە بۆ نەهێشتنی چالاکییەکانی داعش.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 23ـی تشرینی دووەمی 2025، ڕوانگەی سووری بۆ مافەکانی مرۆڤ ڕاگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە تێیدا هاتووە، "هێرشەکانی ئەم دواییەی داعش ئاماژەن بۆ زیادبوونی جموجووڵی شانە نووستووەکانی ئەو گرووپە، بەتایبەتی لە ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوای دێرەزوور، هەروەها هێرشەکانی چەکدارانی داعش مەترسی لەسەر سەقامگیری ناوچەکە دروست دەکات.

لە راگەیەندراوەکەی ڕوانگەی سووری دا هاتووە، لە ماوەی هەفتەیەکدا، شانەکانی داعش نۆ هێرشیان لەناوچەکانی ژێر دەسەڵاتی هەسەدە کردووە، کە هەشت هێرشیان لە دێرەزوور بووە هێرشەکەی دیکەش لە حەسەکە بووە، ئاماژەی بەوەشدا، ژمارەی هێرشەکان لە سەرەتای ئەمساڵەوە گەیشتووەتە 224 هێرش.

بەگوێرەی راپۆرتەکانی ڕوانگەی سووری، ئەم هێرشانەی داعش بووەتە هۆی کوژرانی 98 کەس، 69 چەکداری هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) و 13 چەکداری داعش، هەروەها 15 هاووڵاتی مەدەنی و هاووڵاتییەکی دیکە هاوکاریی هەسەدە کوژراون.