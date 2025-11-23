سەراوی مێژوویی هەرسین بووتە جێسەرنجی گەشتیاران

پێش 13 کاتژمێر

سەراوی هەرسین، لە ناوەندی شاری هەرسینی پارێزگای کرماشاندا هەڵکەوتووە. ئەم سەراوە، مێژوویەکی دێرینی هەیە و چەندین شوێنەواری تێدا دۆزراوەتەوە، لەوانە کۆمەڵێک کەندۆخیی سەردەمی ساسانییەکان لەسەر بەرد، پلەکانەی بەردینی کۆشکی ساسانی و کاتژمێری بەردین.

مەیسەم ڕەحیمی، هاووڵاتی، بە کوردستان 24ـی گوت: مێژووی ئەم سەراوە و بە تایبەتی ئەم کاتژمێرە بەردینە، بۆ زیاتر لە هەزار و 500 ساڵ دەگەڕێتەوە. هیوادارین بەرپرسان بایەخی زیاتر بەم سەراوە گەشتیاریی و مێژووییە بدەن.

مێژووی سەراوی هەرسین زۆر کۆنە. مێهرداد سەمینی، هاووڵاتی، دەڵێت: مێژووی ئەم سەراوە بەڕوونی دیار نییە، چونکە لێکۆڵینەوەی زانستیی بۆ نەکراوە، بەڵام شوێنەواری سەردەمی ساسانی لەسەر بەردەکانی دەوروبەری سەراوەکە، دەری دەخەن کە شوێنێکی دێرینە.

سەراوی هەرسین، لە 45 کیلۆمەتریی باشووری ڕۆژهەڵاتی شاری کرماشان و لە ناوەندی قەزای هەرسین هەڵکەوتووە. سەرباری بوونی چەندین شوێنەواری سەرنجڕاکێشی مێژوویی، سروشتی ناوچەکە و شوێنی هەڵقوڵانی ئاوی سەراوەکە، کە وشکەساڵییش زەفەری پێ نەبردووە، سەرنجی گەشتیاران ڕادەکێشێت.