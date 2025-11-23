خانەنشینێکی سلێمانی: بەهەڵەدا براین، دەبوو زووتر خۆمان لە "هەژماری من" تۆمار بکردایە

پێش 13 کاتژمێر

لە سلێمانی مووچەخۆران، بە تایبەت خانەنشینان بە لێشاو ڕوویان لە بانکەکان کردووە، بۆ پڕکردنەوەی فۆڕمی پڕۆژەی "هەژماری من".

ئەمڕۆ یەکشەممە، 23ی تشرینی دووەمی 2025، هاوژین جەمال، پەیامنێری کوردستان24، ڕایگەیاند، دوای سێ ڕۆژ لە ڕاگەیەنراوەکەی وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، تایبەت بەو خانەنشین و کەسوکاری شەهیدانەی کە تاوەکو ئێستا فۆڕمی "هەژماری من"ـیان پڕنەکردووەتەوە، یاخود کارتی بانکی پڕۆژەکەیان وەرنەگرتووەتەوە؛ ماوەی چەند ڕۆژێکە ژمارەیەکی زۆر لە خانەنشینان و کەسوکاری شەهیدان و ئەوانەی کارتەکەیان وەرنەگرتووەتەوە، ڕوویان لە بانکەکان کردووە بۆ پڕکردنەوەی فۆڕمەکە، تاوەکوو ئەوەی لە کاتی وەرگرتنی مووچەی مانگی ئەیلوول، مووچەکەیان ڕانەگیرێت.

خانەنشینێک قسەی بۆ کوردستان24 کرد، گوتی، "ئێمە درەنگ هاتووین بۆ ئەوەی خۆمان لە پرۆژەی 'هەژماری من' تۆمار بکەین، بە دڵنیاییەوە پڕۆژەکە زۆر گرنگە، بە تایبەت بۆ چینی خانەنشینان، چونکە لە سەرما و گەرمای نۆرەگرتن، هەروەها قەرەباڵغی بەردەم بانکەکان کە بە هۆیەوە چەندین کەس تەندروستیان تێكدەچیت و هەندێکیان گیان لە دەست دەدەن دەمانپارێزێت، بەڕاستی لە سلێمانی بەهەڵیان بردین، دەبوو زووتر بێین و کارەکانمان جێبەجێ بکەین."

هەمان خانەنشین ئاماژەی بەوەش کرد "ئەو کارەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کردوویەتی، وڵات هەیە بە 30 ساڵ نەیتوانیوە ئەنجامی بدات، بە داخەوە هەندێک کەس و لایەن ئەو خەڵکەیان بەهەڵەدا برد، بەڵام دڵنیام ئەم پڕۆژەیە زۆر پاک و بێگەردە و هیچ کێشەیەکی تێدا نییە."

بە گوتەی خانەنشینێکی دیکەش، "تاوەکو ئێستا لە یەکێک لە بانکەکانی سنووری سلێمانی مووچەم وەردەگرت، هیچ کاتێک لە بارەی ئەم پرۆژەیەوە زانیارییان پێنەداوین، چەند جارێک پرسیارمان کردووە، پێیان دەگوتین، هیچ زانیارییەک نییە بۆ ئەوەی پێتان بدەین، ئێستا لە ڕێگەی هەواڵەکان و ڕاگەینراوی وەزارەتی داراییەوە زانیمان دەبێت فۆڕم پڕبکەینەوە، ئەگەرنا مووچەکانمان دەبڕێت".

پەیامنێری کوردستان ئاماژەی بەوە دا، نزیکەی 50 هەزار خانەنشین لە سلێمانی ئەم مانگە و مانگی داهاتوو کێشەی مووچەیان بۆ دروست دەبێت، ئەگەر فۆرمی هەژماری من پڕنەکەنەوە و کارتەکانیان وەرنەگرنەوە.

هاوکات نزیکەی 10%ی فەرمانبەران و خانەنشینانی هەرێمی کوردستان تاوەکو ئێستا مامەڵەی بە بانکی کردنی مووچەکانیان ئەنجام نەداوە، ئەمەش لەكاتێكدایە وەزارەتی دارایی عێراق بڕیاری داوە، هەر فەرمانبەر و خانەنشین و مووچەخۆرێكی هەرێمی كوردستان تا كۆتایی ئەمساڵ هەژماری بانكی نەبێت، لە بەغداوە مووچەكەی ڕادەگرێت و بۆی خەرج ناكرێت.