بەڕێوەبەری گشتیی بەنداوەکان: بارانی پێویست بۆ بەرزبوونەوەی ئاوی بەنداوەکان نەباریوە

پێش 12 کاتژمێر

بەڕێوەبەری گشتیی بەنداو و كۆگاكانی ئاو ڕایگەیاند، ئاستی ئاوی بەنداوەكانی هەرێمی كوردستان بە بەراورد بە ساڵی ڕابردوو كەمی كردووە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 23ـی تشرینی دووەمی 2025، ڕەحمان خانی، بەڕێوەبەری گشتیی بەنداوەكانی هەرێمی کوردستان بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند،: "هەردوو بەنداوی دەربەندیخان و دووكان سەرچاوەی ئاوەكەیان لە وڵاتی ئێرانەوەیە، ئەمساڵ بەراورد بە پار ساڵ ڕێژەیەكی كەمتر ئاویان تێدایە و ئاستیان نزم بووەتەوە. بەهۆی ئەم دابەزینەوە، بەردانەوەی ئاو بۆ كەمترین ئاست كەم كراوەتەوە."

ناوبراو لەبارەی بەرزبوونەوەی ئاستی ئاوی بەنداوەكانەوە گوتیشی: "پێویستە لە هەرێمی کوردستان و لە ئێرانیش بەڕێژەیەكی باش باران ببارێت، پاشان كاریگەری لەسەر بەرزبوونەوەی ئاستی ئاوی ئەو دوو بەنداوە دەبێت".

سەبارەت بە كاریگەریی بەردانەوەی ئاوی توركیا بۆ عێراق، ڕەحمان خانی ڕوونی كردەوە، بەردانەوەی ئاو لەلایەن توركیاوە كاریگەریی لەسەر بەنداوەكانی هەرێم نابێت؛ بەڵكوو تەنیا كاریگەری لەسەر ڕووباری دیجلە و فورات و هەردوو بەنداوی مووسڵ و حەدیسە و بەشێك لە زێی گەورە دەبێت.

جگە لە بەنداوەكانی دووكان و دەربەندیخان، لە هەرێمی كوردستان نزیكەی 20 بەنداوی دیكەی بچووك و مامناوەند هەن ئاویان تێدا گلدەدرێتەوە. یەكێك لەوانە بەنداوی گۆمەسپانە توانای گلدانەوەی 8 ملیۆن مەتر سێجا ئاوی هەیە.