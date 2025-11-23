ئەیاد عەلاوی گەیشتە هەولێر

پێش 9 کاتژمێر

ئەیاد عەلاوی، سەرۆکی بزووتنەوەی ویفاقی نیشتمانی گەیشتە هەولێر و بەپێی راگەیەندراوی پارێزگای هەولێر، بڕیارە لەگەڵ بەرپرسانی باڵای هەرێمی کوردستان کۆببێتەوە.

پارێزگای هەولێر بڵاوی کردەوە، ئەمشەو یەکشەممە 23ـی تشرینی یەکەمی 2025، ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر، لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر، پێشوازی لە ئەیاد عەلاوی، سەرۆکی بزووتنەوەی ویفاقی نیشتمانی و سەرۆکی پێشووی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق و سارا ئەیاد عەلاوی، پەرلەمانتاری عێراق کرد.

بەپێی ڕاگەیەندراوەکەی پارێزگا، بڕیارە لە سەردانەکەیدا بۆ هەرێمی کوردستان، ئەیاد عەلاوی چەندین دیدار و کۆبوونەوەی گرنگ لەگەڵ بەرپرسە باڵاکانی هەرێمی کوردستان ئەنجامبدات.