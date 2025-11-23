حزبوڵڵا بڕیار لەسەر شێوازی وەڵامدانەوە دەدات

پێش 9 کاتژمێر

حزبوڵڵای لوبنانی بەئامانجگرتنی دووەم کەسایەتی حزبەکەی لەلایەن ئیسرائیلەوە پشتڕاست کردەوە و ئێستا دەستی بە لێکۆڵینەوە کردووە.

مەحموود قەماتی، جێگری ئەنجوومەنی سیاسیی حزبوڵڵا رایگەیاند: ئەو هێرشەی لەلایەن ئیسرائیلەوە ئەنجامدرا، بەزاندنی سنوور و هێلی سوورە، دووپاتی کردەوە کە بەرەی موقاوەمە شێوازیی وەڵامدانەوەی ئەو هێرشە و کاتەکەی دادەڕێژێت.

قەماتی ڕایگەیاند: بە تەواوی پابەندن بە هەماهەنگیی لەگەڵ دەوڵەت و سوپای لوبنان، ئاماژەی بەوە کرد، هێرشی ئیسرائیل تەنیا موقاوەمە نا، بەڵکو تەواوی لوبنان بە ئامانج دەگرێت، دەشڵێت: لێکۆڵینەوە لە ناسنامەی کوژراوەکە دەکەین، دوای تەوابوونی لێکۆڵینەوەکان، ئەنجامەکان ڕادەگەیەنین.

ئەمڕۆ یەکشەممە 23ـی تشرینی یەکەمی 2025، تەقینەوەیەکی بەهێز گەڕەکی حەریکی باشووری بەیرووتی پایتەختی لوبنانی هەژاند و سوپای ئیسرائیلیش ڕایگەیاند: لەو هێرشەدا یەکێک لە دیارترین فەرماندە باڵاکانی بزووتنەوەی حزبوڵڵایان کردووەتە ئامانج.

بەگوێرەی زانیارییە مەیدانییەکان، هێرشە ئاسمانییەکە باڵەخانەیەکی نیشتەجێبوونی لە گەڕەکی حەریک لە باشووری بەیرووتی کردووەتە ئامانج، دەستبەجێ تیمەکانی فریاگوزاری و ئەمبوڵانسەکان بەرەو شوێنی ڕووداوەکە جووڵێنراون بۆ گواستنەوەی قوربانییەکان.

لەم بارەیەوە میدیاکانی ئیسرائیل، بەتایبەت ڕۆژنامەی یەدیعوت ئەحرۆنووت، ئاشکرایان کردووە کە ئامانجی سەرەکیی هێرشەکە (ئەبو عەلی تەبتەبائی) بووە، کە بە کەسی دووەم و فەرماندەیەکی باڵای سەربازیی حزبوڵڵا دادەنرێت، تەبتەبائی کەسایەتییەکی کاریگەری نێو بزووتنەوەکەیە و پێشتر سەرپەرشتی و فەرماندەیی هێزەکانی حزبوڵڵای لە سووریا و یەمەن کردووە، هەروەها لە ساڵی 2016ـەوە لەلایەن ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکاوە ناوی لە لیستی تیرۆردا تۆمار کراوە.

ئەم پەرەسەندنە سەربازییە نوێیە لە کاتێکدایە کە لە 27ـی تشرینی دووەمی 2024ـەوە ڕێککەوتنی ئاگربەست لە نێوان لوبنان و ئیسرائیل چووەتە بواری جێبەجێکردنەوە، بەڵام لایەنی لوبنانی بەردەوام ئیسرائیل بە پێشێلکردنی ئەو ڕێککەوتنە تۆمەتبار دەکات و ئاماژە بەوە دەدەن کە سوپای ئیسرائیل لە پێنج ناوچەی جیاوازی ناو خاکی لوبناندا درێژەی بە ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکانی داوە.