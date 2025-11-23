مەسرور بارزانی پیرۆزبایی لە دەرچووانی زانکۆی سەڵاحەددین دەکات

پێش 6 کاتژمێر

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پیرۆزیایی لە دەرچووانی زانکۆی سەڵاحەددین دەکات و ڕایگەیاند، ئێوە هێزی گەشەکردن و پێشکەوتنی زیاتری کوردستانن".

یەکشەممە 23ـی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پەیامێکی پیرۆزبایی دا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) نووسیویەتی: پیرۆزبایی لە دەرچووانی خولی(44)مینی زانکۆی سەڵاحەددین دەکەم.

سەرۆکی حکوومەتی هەر لە پیرۆزیاییەکە بۆ دەرچووانی زانکۆی سەڵاحەددین نووسیویەتی "ئێوە هێزی گەشەکردن و پێشکەوتنی زیاتری کوردستانن".

هەر ئەمڕۆ یەکشەممەی خولی 44ـەمینی ئاهەنگی دەرچووانی ساڵی خوێندنی 2024 - 2025 لە یاریگای شەهید فڕەنسۆ هەریری بەڕێوەچوو، کە 1950 قوتابی خوێندنی باڵا و 5032 قوتابی بەکالۆریۆس بڕوانامەیان پێدەدرێت.

زانکۆی سەڵاحەددین لە 17 کۆلێژ و 90 بەشی ئەکادیمی پێکدێت.