ئاری ئەحمەد: بە بڕیاری ئەنجوومەنی وەزیران ماوەی داشکان بۆ ئەوانەی پێوەری ئاویان نەبەستووە درێژکرایەوە

پێش 6 کاتژمێر

بەڕێوەبەری گشتی ئاو و ئاوەڕۆی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند: ئەنجوومەنی وەزیرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاریدا دەرفەتێکی دیکە بەو هاوڵاتیانە بدات کە تاکو ئێستا پێوەری ئاویان نەبەستووە، داشکانیان بۆ بکرێت لەکاتێکدا ئەگەر پێوەری ئاو ببەستن و ببنە هاوبەشی فەرمی، ئەو داشکانەش لە 23ـی تشرینی دووەمی 2025 دەستپێدەکات تاکوو 1ـی نیسانی 2026.

یەکشەممە 23ـی تشرینی دووەمی 2025، ئاری ئەحمەد، بەڕێوەبەری گشتی ئاو و ئاوەڕۆی هەرێمی کوردستان بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی ڕاگەیاند: ئەمڕۆ بریارێکی ئەنجوومەنی وەزیرانیان بەدەست گەیشتووە بۆ ئەو هاوڵاتییانەی کە پێوەری ئاویان نەبەستبوو یاخود هاوبەشیان نەبوو، بەپێی ئەم بڕیارە هەر هاووڵاتییەکی دانیشتووی سەنتەری شارە گەورەکان کرێی پێشووی ئاویان کە مانگانە 80 هەزار دینار یاخود 45 هەزار دینار بوو، کەم کرایەوە بۆ 20 هەزار دینار.

بەڕێوەبەری گشتی ئاو و ئاوەڕۆ ئاشکرای کرد، ئەوانەی لە دەرەوەی شارەکانن، لە قەزا و ناحییەکان، هەردوو بڕە پارەکە کەمکرایەوە بۆ 10 هەزار دینار، دەڵێت:ئەم بڕیارە زۆر یارمەتیدەر دەبێت بۆ هاووڵاتیان و پاڵپشتیەکی زۆر باشە بۆیان کە لەگەڵ دۆخی داراییان دەگونجێت.

بەڕێوەبەری گشتی ئاو و ئاوەڕۆ داوای لە هاووڵاتییان کرد، سوود لەم دەرفەتە وەربگرن بە زووترین کات سەردانی بەرێوەبەرایەتییەکانی ئاو بکەن لەگەڵ ئۆفیسەکانی کۆمپانیاکان لە شار و شارۆچەکان.

ئاری ئەحمەد ڕایگەیاند: سەرباریی سوودی دارایی بۆ هاووڵاتییان، بەستنی پێوەری ئاو لەلایەن هاووڵاتییانەوە دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی بەفیڕۆدانی ئاو.