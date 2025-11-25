هەماهەنگی لە نێوان هەولێر و بەغدا بۆ بەرنگاربوونەوەی ماددەی هۆشبەر هەیە

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەری گشتیی رووبەڕووبوونەوەی ماددەی هۆشبەر لە عێراق، ئاماژەی بەوە دا، هەماهەنگی نێوان هەولێر و بەغدا لە رووبەڕووبوونەوەی ماددەی هۆشبەر، کاریگەریی لەسەر ئۆپەراسیۆنەکانی عێراق لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیش دروست کردووە.

سێشەممە، 25ـی تشرینی دووەمی 2025، ئەحمەد زەرکانی، بەڕێوەبەری گشتیی ڕووبەڕووبوونەوەی ماددەی هۆشبەر لە عێراق لە وەڵامی کوردستان24ـدا ڕایگەیاند: ئەندامانی تیمی رووبەڕووبوونەوەی ماددەی هۆشبەر لە هەرێمی کوردستان بە مانای وشە پاڵەوانن، بەوردی کارەکانیان دەکەن، هەروەها لەگەڵ بەغدا وەک یەک تیم کار دەکەن.

هاوکات گوتیشی: هەماهەنگیی نێوان هەرێم و بەغدا لە رووبەڕووبوونەوەی ماددەی هۆشبەر، کاریگەریی لەسەر ئۆپەراسیۆنەکانی عێراق لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیش دروست کردووە.

هەماهەنگیی نێوان هەرێمی کوردستان و عێراق لە دۆسیەی بەرەنگاربوونەوەی ماددە هۆشبەرەکاندا، لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا گەیشتووەتە ئاستێکی زۆر بەرز. هەردوو لا گەیشتوونەتە ئەو باوەڕەی کە ماددەی هۆشبەر مەترسییەکی هاوبەشی "ئەمنی و نیشتمانییە" و سنوورەکان ناناسێت.

هەردوو وەزارەتی ناوخۆی هەرێم و عێراق، بەڕێوەبەرایەتییەکانی نەهێشتنی ماددە هۆشبەرەکانیان هەیە، پەیوەندی ڕۆژانەیان هەیە بۆ ئاڵوگۆڕکردنی زانیاری.

ژووری ئۆپەراسیۆنی هاوبەشیان هەیە بۆ بەدواداچوونی تۆڕەکانی بازرگانیکردن، زۆرجار بازرگانێک لە شارێکی عێراق داواکراوە و لە هەولێر دەستگیر کراوە، یان بە پێچەوانەوە، ئەمەش بەهۆی ئەو هەماهەنگییەوە بووە.

ماددەی هۆشبەر چییە؟

ماددەی هۆشبەر وەرگێڕدراوی وشەی "Narcotic"ی گریکییە و بە واتای "بێهۆشکردن" یان "لەهۆشخۆچوون" دێت، ئەمەش واتای ئەوەیە هۆشی مرۆڤ دەبرێت و لە حاڵەتی سروشتی خۆی دادەبڕێت، لە ئەنجامدا دەبێتە هۆی ئالوودەبوون و ژەهراویبوونی کۆئەندامی دەمار. ماددە هۆشبەرەكان لە ڕێگەی (دەم، دەرزی و کوتان، بۆنکردن، کێشان و هەڵمژین، خستنەژێر زمان و ناو کۆم) بەکار دەهێنرێن.

جۆرەکانی دەشێت سروشتی بن، لە شێوەی گەڵا و گوڵ و ڕەگی دار، یان نیمچە دەستکرد بن و لە جۆرە سروشتییەکانەوە وەربگیرێن، یان لە تاقیگەدا بە شێوەی حەپ و دەرزی ئامادە دەکرێن، کە بریتین لە (تلیاک، مۆرفین، کۆدایین، هیرۆیین، حەشیش، کراک، شیشە، پیسیدین، میسادۆن، بێنزۆدیازپین، ئەمفیتامینەکان، کۆکاین، ئیفیدرین، بەنگ، فینسیکیدین، هایدرۆکلۆریک، داتورە، کوکا، خات یان فات، کراتم، ناس، متادون، پاپاورین، پتادین).