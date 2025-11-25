وەزارەتی پێشمەرگە و ئەمریکا نەخشەڕێگای چاکسازی و بەردەوامیی هاوکارییە لۆجیستییەکان تاوتوێ دەکەن

پێش کاتژمێرێک

لە چوارچێوەی هەوڵەکان بۆ ڕێکخستنەوەی هێزەکان و بەهێزکردنی توانای سەربازیی هەرێمی کوردستان، بەرپرسانی باڵای وەزارەتی پێشمەرگە و نووسینگەی هاریکاری ئاسایشی ئەمریکا کۆبوونەوە و جەختیان لە گرنگیی بەردەوامیی پاڵپشتییە لۆجیستییەکان و سەرخستنی پڕۆسەی چاکسازی کردەوە.

ئەمڕۆ سێشەممە 25ـی تشرینی دووەمی 2025، لە دیوانی وەزارەتی پێشمەرگە بە سەرپەرشتی و ئامادەبوونی فەریق روکن عیسا عوزێر، سەرۆکی ئەرکانی وەزارەتی پێشمەرگە و لیوا روکن بەختیار محەمەد سدیق، ئەمینداری گشتی و ژمارەیەک لە ئەفسەرانی باڵای وەزارەتەکە، کۆبوونەوەی مانگانەی هاوبەش لەگەڵ کۆڵۆنێڵ دێک پایلویک، بەرپرسی نووسینگەی هاریکاری ئاسایش لە کونسوڵخانەی گشتی ئەمریکا بەڕێوەچوو.

بەپێی ڕاگەیەندراوی وەزارەتی پیشمەرگە، لەم کۆبوونەوەیەدا، گفتوگۆ لەسەر دواین پێشهات و تازەگەرییەکانی دۆسیە ئەمنییەکان کرا و بە وردی پێداچوونەوە بە میکانیزمی گەیاندنی هاوکارییە لۆجیستییەکانی هاوپەیمانان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە کرا تاوەکو دڵنیایی بکرێتەوە لەوەی پڕۆسەکە بە باشترین شێوە خزمەت بە توانای سەربازیی هەرێم دەکات.

تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکە تەرخان کرا بۆ تاوتوێکردنی هەنگاوەکانی پرۆسەی چاکسازی و ڕێکخستنەوەی هێزەکان و تێیدا، جەخت لە گرنگیی بەردەوامیی هەماهەنگیی نێوان تیمەکانی وەزارەت و نووسینگەی هاریکاری ئاسایش کرایەوە بۆ سەرخستنی ئەو پلان و بەرنامانەی کە ئامانجیان بەهێزکردنی ژێرخانی سەربازیی کوردستانە.

لە کۆتایی کۆبوونەوەکەدا، بەرپرسانی باڵای وەزارەتی پێشمەرگە ستایشی ڕۆڵی کاریگەری تیمە سەربازییەکانی ئەمریکا و ڕاوێژکارانی هاوپەیمانانیان لە پەرەپێدانی پەیوەندییەکان کرد و بەڵێنیاندا، ئاستی هەماهەنگییەکان بۆ قۆناغی داهاتوو فراوانتر بکەن و هەوڵەکان چڕتر بکەنەوە لەپێناو پاراستنی ئاسایش و سەقامگیریی ناوچەکە.