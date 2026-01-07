حەج و عومڕەی هەرێم تەندەری گواستنەوەی کەلوپەلی حاجیانی ڕاگەیاند

پێش 12 خولەک

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی حەج و عومڕەی هەرێمی کوردستان، ئاگادارییەکی ئاراستەی سەرجەم کۆمپانیاکانی گواستنەوە کرد سەبارەت بە پرۆسەی هێنانەوەی کەلوپەلی حاجیان بۆ ئەمساڵ.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 7ـی کانوونی دووەمی 2026، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی حەج و عومڕەی هەرێمی کوردستان لە ڕاگەیەندراوێکدا، داوای لە سەرجەم کۆمپانیاکانی گواستنەوەی کەلوپەل کردووە، کە هەر کۆمپانیایەک ئارەزووی بەشداریکردنی هەیە لە کەمکردنەوەی (تەندەر)ـی هێنانەوەی کەلوپەلی حاجیان لە شاری مەککەی پیرۆزەوە بۆ سەرجەم پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکانی هەرێمی کوردستان، دەتوانن سەردانیان بکەن.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، وەرگرتنی فۆڕمی تەندەر لە ڕۆژی چوارشەممە 7-1-2026ەوە دەستپێدەکات و کۆمپانیاکان دەتوانن سەردانی بەشی یاسایی و گرێبەستەکان لە دیوانی بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی حەج و عومڕە بکەن.

بەڕێوەبەرایەتییەکە ئاماژەی بەوە داوە، دواکات بۆ وەرگرتن و گەڕاندنەوەی تەندەر، کاتژمێر 11ـی پێشنیوەڕۆی ڕۆژی دووشەممە، 17-1-2026 دەبێت.