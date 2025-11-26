قەیرانی هێلکە لە عێراق سەری هەڵداوە؛ چارەسەریش لای کوردستانە

پێش کاتژمێرێک

لە پارێزگا جیاوازەکانی عێراق قەیرانی هێلکە سەری هەڵداوە، نرخەکەی بەشێوەیەکی بەرچاو بەرزبووەتەوە و حکوومەتی عێراقیش دەڵێت "هاوردەکردنی هێلکە، لە هەرێمی کوردستانەوە یەکێکە لە چارەسەرەکان".

ئەو قەیرانەی لە عێراق سەری هەڵداوە، چەند پارێزگایەکی گرتووەتەوە، بەشێوەیەک کە لە پارێزگاکانی وەکو بەغدا و نەجەف نرخی چوار هێلکە بووە بە هەزار دینار، نرخی تەبەقێک هێلکە نزیکبووەتەوە لە هەشت هەزار دیناری عێراقی.

تارق قاسم، بەڕێوەبەری گشتیی چاودێری و بەدواداچوون لە وەزارەتی کشتوکاڵی عێراق لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند، ئەو قەیرانەی هەیە، بەهۆی قۆرخکارییەوە دروست بووە، هەندێک لە بەرهەمهێنەرانی هێلکە بە مەبەست نرخەکان بەرز دەکەنەوە.

بەرپرسە عێراقییەکە ئەوەشی خستەڕوو، بەرهەمهێنانی هێلکە لە هەرێمی کوردستان لە ئاستێکی بەرزدایە، پێشتریش بەشێکی زۆری پێویستی پارێزگاکانی عێراق بە هێڵکەی کوردستان پڕکراوەتەوە، ئێستاش لە هەوڵدان بۆئەوەی ئەو بۆشایەی لە بازاڕەکاندا دروستبووە بە هێلکەی کوردستان پڕی بکەنەوە.

لە هەرێمی کوردستان زیاتر لە 50 پڕۆژەی بەرهەمهێنانی هێلکە هەیە کە توانای بەرهەمهێنانی ساڵانەیان زیاترە لە چوار ملیار هێلکە، ئەمەش زۆر زیاترە لەو پێویستیەی کە لە ناوخۆدا بۆ هێلکە هەیە.