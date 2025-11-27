پارێزگاری سلێمانی: سەرکۆنەی هێرشەکەی کێڵگەی کۆرمۆر دەکەین

پێش 22 خولەک

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 27ـی تشرینی دووەمی 2025، لە ڕاگەیەندراوێکدا دکتۆر هەڤاڵ ئەبوبەکر، پارێزگاری سلێمانی ڕایگەیاند، بەناوی پارێزگای سلێمانییەوە، سەرکۆنەی توندی هێرشی ناڕەوای سەر کێڵگەکانی کۆرمۆر دەکەین، پێویستە حکوومەتی فیدراڵیی عیراق و حکوومەتی هەرێمی کوردستان و کۆی لایەنە دەسەڵاتدارەکان؛ ئەرکی پاراستن و ئاسایشی هەموو وڵات بەم ناوچانەیشەوە، مکوڕانە لەئەستۆبگرن.

دەشڵێت: پێویستە کۆتایی بەم شێوازە ناڕەواو نادەستوریی و نایاسایی و نامرۆڤانەیە بهێنرێت کە لە دەرەوەی دامەزراوە دەوڵەتییەکان، مەترسیی و هەڕەشەو هێرشی لەم شێوانە درێژەپێدەدەن.

هەڵنەگرتنی بەرپرسیارێتیی و ئاشکرانەکردنی ئەو کەس و لایەنانەی لە ڕابردوو ئێستادا ئەم تاوانانە دەرهەق بەهەموو خەڵک و خاک و سامان و ئاسایش و سەروەریی عێراقی فیدراڵ و هەرێمی کوردستان جێبەجێ دەکەن، هاندەرو درێژەپێدەری ئەم ناڕەوایەتییانە دەبێت.

ڕاشیگەیاند؛ بەردەوامبوونی ناکۆکییە ناوخۆییەکانی هەرێمی کوردستانیش، زەمینەی لەبار بۆ هەر دەست و پیلانێکی ڕەش ئاواڵادەکات و دوژمن بە ماڵمان فێردەکات.

داواکارین کۆتایی بەم دۆخانە بهێنرێت و وڵات لە هەر هەڕەشەیەکی ناوخۆیی و ناوچەیی و نێودەوڵەتیی بپارێزرێت.

درەنگانی شەوی چوارشەممە 26ـی تشرینی دووەمی 2025یش، بە درۆن هێرش کرایە سەر کێڵگەی گازی کۆرمۆر لە چەمچەماڵ، بەو هۆیەوە بەرهەمهێنانی گاز لە کێڵگەکە و هەناردەی گاز بۆ سەرجەم وێستگەکانی کارەبا ڕاگیران.