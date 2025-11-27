ئوسترالیا سوپای پاسدارانی ئێرانی خستە لیستی تیرۆرەوە

پێش کاتژمێرێک

پێنی وۆنگ، وەزیری دەرەوەی ئوسترالیا بە میدیاکانی ڕاگەیاند، وڵاتەکەی سوپای پاسدارانی خستە لیستی تیرۆرەوە.

پێنجشەممە، 27ـی تشرینی دووەم 2025، پێنی وۆنگ ، وەزیری دەرەوەی ئوسترالیا بە میدیاکانی ڕاگەیاند "ئوسترالیا سوپای پاسدارانی کۆماری ئیسلامیی ئێرانی خستووەتە لیستی ئەو وڵاتانەی پشتگیریی تیرۆر دەکەن، پاش ئەوەی لێکۆڵینەوە هەواڵگرییەکان دەریانخست کە سوپای پاسداران پلانی بۆ هێرشکردنە سەر جووەکان لە ئوسترالیا دارشتووە."

مانگی ئابی ڕابردوو، حکوومەتی ئوسترالیا باڵیۆزی ئێران، ئەحمەد سادقی، لە وڵاتەکەی دەرکرد و هەنگاوی ناوە بۆ ناساندنی سوپای پاسداران وەک ڕێکخراوێکی تیرۆریستی.

ئەم بڕیارە دوای ئەوە هات کە دەزگای هەواڵگریی ئوسترالیا پەیوەندی لەنێوان تاران و هێرشە ئاگرتێبەردانەکانی سەر پەرستگایەکی جووەکان لە مێلبۆرن و چێشتخانەیەک لە سیدنی دۆزییەوە.