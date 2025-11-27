ڕێباز حەملان: چوار ئامانج لە پشت هێرشەکەی سەر کێڵگەی کۆرمۆن

پێش کاتژمێرێک

یاریدەدەری سەرۆک وەزیران ڕایگەیاند، حکوومەتی عێراق هیچ کەس و لایەنێک سزا نادات لەسەر کارە تیرۆرستییەکان بۆ سەر هەولێر.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 27ـی تشرینی دووەمی 2025، لە ڕاگەیەندراوێکدا ڕێباز حەملان، یاریدەدەری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند؛ حکوومەتی فیدڕاڵ لە بەغدا هیچ کات بکەرانی هێرشە تیرۆریستییەکانی سەر هەولێر و دامەزراوە نەوتی و غازییەکانی ئاشکرا نەکردووە و نایکات، هیچ کەس و لایەنێکیش سزا نەدراون لەسەر ئەو کارە تیرۆریستیانە.

دەشڵێت: ئێستا کاتێتی حکوومەتی عێراق هەڵوێستی جددی هەبێت، هێرشی ترسنۆکانەی سەر کۆرمۆر لە ئێستادا زۆر جیاوازە و ئامانجەکەی ڕوونە:

1- فشاری سیاسی

2- کوژاندنەوەی کارەبای ڕووناکی 24 کاتژمێرییە لە ماڵ بە ماڵی هەرێمی کوردستان

3- تێکدانی ئارامی و سەقامگیری

5- تێکدانی ژێرخانی ئابوری و وزەی هەرێم

پیلانگێران و هێرشکەرانی سەرکۆرمۆر و چاو ساغەکانیان نەخزمەتی خەلکیان پێ دەکرێ و نە ئامانجیانە خزمەت بکەن، ئامانجیان تەنیا تێکدان و کاولکارییە.

ڕاشیگەیاند نابێت ئەم پیلانە ڕەشەی تیرۆریستان بێ دەنگی لێ بکرێت، دەبێت سەرجەم لایەنەکان و هەموو خەلک هەڵوێستی توندیان هەبێت هەڕەشەی ئەمجارە بۆ سەر خۆشگوزەرانی ژیانی هەموو دانیشتووانی هەرێمی کوردستانە، دژایەتی کردنێکی ئاشکرایە بەرامبەر کارە خزمەتگوزارییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە پێشکەشی خەڵکی دەکات.