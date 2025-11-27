دهۆک شەوێکی تاریکی بەڕێکرد

پێش کاتژمێرێک

بەهۆی هێرشی دڕۆنی سەر کێڵگەی غازی کۆرمۆر کارەبای چەند گەڕەکێکی دهۆک و زاخۆ پچڕاوە و هاووڵاتییان دڵگرانن.

ڕۆژی پێنجشەممە، 27ی تشرینی دووەمی 2025 بێوار حیلمی پەیامنێری کوردستان24 گوتی، ئەمشەو دهۆک و ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ شەوێکی تاریکیان بەڕێکرد و کارەبای زۆربەی گەڕەکەکانی دهۆک و زاخۆ پچڕابوو.

هەروەها بێوار گوتیشی لە هەندێک گەڕەک کە هێشتا مۆلیدەکان ماون پشت بە مۆلیدەکان بەستراوە، ئەم دۆخەش خەڵکەکەی هەراسان کردووە چونکە کەشوهەوای دهۆک کەشوهەوایەکی ساردە.

دهۆک نزیکەی 1200 مێگاوات لە کۆی گشتی 4100 مێگاوات کارەبای هەرێمی کوردستان بەرهەم دەهێنێت، کە لە وێستگەکانی سەنتەری دهۆک، وێستگەی کاش لە شارۆچکەی سیمێل، وێستگەی باعەدرێ لە سنووری شارۆچکەی شێخان هەروەها وێستگەی دێرەلوک هەمووی کۆدەکرایەوە و دەنێردرا بۆ تۆڕی نیشتیمانی کارەبای هەرێمی کوردستان لە هەولێر و دواتر دابەشی سەر هەرێمی کوردستان دەکرا.

پارێزگای دهۆک و ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ لە مانگی تشرینی یەکەمی ئەمساڵەوە سوودمەند بوون لە کارەبای 24 کاتژمێری و هەموو مۆلیدەکان کوژێندراونەتەوە.