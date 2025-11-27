چاودێرێکی سیاسی: فەرمانی هێرشکردنە سەر کۆرمۆر لە دەرەوەی عێراقەوە دراوە

پێش 18 خولەک

چاودێرێکی سیاسی دەڵێت، ئەم ‌هێرشانە زیان بە بەرژەوەندی ئابووری هەموو عێراق و هەرێمی کوردستان دەگەیەنێت، بۆ ڕێگریکردن لە دووبارەبوونەوەی ئەم کردەوانە، پێویستە حکوومەتی هەرێمی کوردستان، سیستەمی بەرگریی تایبەت بە خۆی دابین بکات.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 27ـی تشرینی دووەمی 2025، وەفا محەممەد، چاودێری سیاسی بەکوردستان24ـی ڕاگەیاند، ئەم کردەوەیە چاوەڕوانکرابوو، چونکە لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا دەیان جار هێرش کراوەتە سەر کێڵگەکانی نەوت و غاز لە هەرێمی کوردستان، هەبوونی هێزی ئەمنی بۆ پاراستنی ئاسایشی نەتەوەیی لە حکوومەتی عێراق تەنیا درۆیە، لە ڕاستیدا بوونی نییە، بۆیە دەبێت کورد تەنیا پشت بە خۆی ببەستێت.

ئاماژەی بەوەشکرد، لێدان لە کێڵگەیەکی وەکو "کۆرمۆر" تەنیا زیان بە هەرێمی کوردستان ناگەیەنێت، بەڵکو بە هۆی ئەو ڕێژە زۆرەی یەدەگی غاز لەو کێڵگەیەدا هەیە، زیان بە بەرژەوەندی ئابووری هەموو عێراق و هاوپەیمانانیش دەگەیەنێت.

وەفا محەممەد، گوتیشی: "هێرشکردنە سەر کێڵگەی کۆرمۆر ئامانجی تایبەتی وڵاتێکی لە پشتەوەیە، چونکە کۆرمۆر گەورەترین یەدەگی غازی هەیە، ئەو وڵاتەش دەیەوێت بەم کردەوانەی وابکات غازی خۆی بفرۆشێت، بۆیە دەتوانین بڵێین ئەم کردەوەیە چاوەڕوانکراو بوو".

جەختیشی کردەوە، لە عێراق چەندین گرووپی میلیشیا هەیە، هەر یەکەیان خاوەنی دەیان مووشەکی بالیستی و فڕۆکەی بێفڕۆکەوانن، تەنانەت حکوومەتی عێراق و فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانیش نازانن ئەم چەک و فڕۆکانەیان لە کوێ داناوە و کەی و چۆن بەکاریدەهێنن، هەر ئەمەشە بووە بە مەترسییەکی گەورە لە سەر ئاسایشی نەتەوەیی عێراق و هەرێمی کوردستان، ئەو میلیشیایانە کە لە لایەن وڵاتێکی دیاریکراوەوە پاڵپشتی دەکرێن، نایانەوێت سوود لە غازی ناوخۆ وەربگرین، ئەوان دەیانەوێت حکوومەتی عێراق و هەرێمی کوردستان غاز لە وڵاتێک بە گرانتر بکڕن کە پاڵپشتی ماددی و سەربازی ئەو میلیشیایانە دەکات.

لە بارەی هێرشەکانی پێشتر بۆ سەر هەرێمی کوردستان، وەفا محەممەد، دەڵێت، "ساڵانی ڕابردوو کاتێک هێرشکرایە سەر هەرێمی کوردستان و بە تایبەت فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر، دوای لێکۆڵینەوە زانیمان سەرچاوەی هێرشەکان لە کوێوە بووە، هەروەها توانیمان ئەو هێز و کەسانەش دەستنیشان بکەین کە هێرشەکانیان ئەنجامدابوو، هەموو زانیارییەکانمان دا بە حکوومەتی عێراق، بەڵام حکوومەتی عێراق نەیتوانی چارەسەری ئەم گرفتانە بکات، چونکە دەسەڵاتی ئەوەی نییە سزای ئەو میلیشیایانە بدات".