خاڤیێر هورتادۆ میرا: داوا لە حکوومەتی فیدراڵ دەکەین سەقامگیریی هەرێمی کوردستان بپارێزێت

سەرۆکی کۆمەڵگەی لاوانی دیموکراتی ئەورووپا ڕایگەیاند، ئێمە وەک کۆمەڵگەی لاوانی دیموکراتی ئەورووپا، بە توندی ئیدانەی هێرشەکەی سەر کێڵگەی کۆرمۆر دەکەین و داواش لە حکوومەتی فیدراڵ دەکەین سەقامگیری و گیانی هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان بپارێزێت.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 27ـی تشرینی 2025،. خاڤیێر هورتادۆ میرا، سەرۆکی کۆمەڵگەی لاوانی دیموکراتی ئەورووپا لە ڕاگەیەندراوێکدا گوتی: ئێمە وەکوو یەکێتی لاوانی دیموکراتی ئەورووپا، بە تووندی ئیدانەی ئەو هێرشە تیرۆریستییەی کرایە سەر کێڵگەی غازی کۆرمۆر دەکەین.

ئاماژەی بەوەشدا، ئەم جۆرە هێرشانە تەنیا دژی هەرێمی کوردستان و ناوچەکە نییە، بەڵکوو دژی سەقامگیری و مرۆڤایەتییە لە هەموو جیهان.

لە ڕاگەیەندراوەکدا باسی لەوەشکردووە، ئەم هێرشانە لە کاتێکدا دێن کە هەرێمی کوردستان هەنگاو بۆ پێشەوە دەنێت، بە جێبەجێکردنی پرۆژەی کارەبای 24 کاتژمێری و چەندین پرۆژەی دیکە، بۆیە هێرشەکە بە مەبەستی تێکدانی ئەو دەستکەوتانەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دادەنرێت.

گوتیشی: ئێمە داوا لە حکوومەتی فیدڕاڵ دەکەین کە هەنگاوی بەرپرسیارانە بنێن بۆ پاراستنی سەقامگیری و گیانی هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان. ئەم هێرشانەی پێشکەوتن و ژینگە و ئابووری بە ئامانج دەگرن، دەبێت بە شێوەیەکی توند لەلایەن کۆمەڵگەی نێودەوڵەتییەوە ئیدانە بکرێن و نابێت بە هیچ شێوەیەک ڕێگە بە دووبارە بوونەوەی بدرێت.

نزیکەی کاتژمێر 11:30 خولەکی شەوی ڕابردوو (چوارشەممە، 26ـی تشرینی دووەم)، هێرش کرایە سەر كێڵگەی غازی کۆرمۆر لە سنووری قەزای چەمچەماڵ، لە پارێزگای سلێمانی.

بە گوێرەی ڕاگەیەنراوێکی هاوبەشی هەردوو وەزارەتی سامانە سروشتییەكان و کارەبا، هێرشەکە بە "درۆن" بووە، بەڵام کۆمپانیای دانەغازی ئیماراتی لە ڕاگەیەنراوێکدا ڕایگەیاند، کێڵگەکە بە "مووشەک" کراوەتە ئامانج.

بە گوێرەی هەردوو ڕاگەیەنراوەکەش، هێرشەکە هیچ زیانێکی گیانی لێ نەکەوتووەتەوە، بەڵام بووەتە هۆی کەمبوونەوەی 80%ـی بەرهەمهێنانی کارەبای گشتیی کوردستان.