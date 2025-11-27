فەرمانگەى پەیوەندییەکانى دەرەوە: ئەم هێرشە تیرۆرستییە هیچ پاساوێک هەڵناگرێت
"داوا لە کۆمەڵگەى نێودەوڵەتى دەکەین پاڵپشتى لە پاراستنى ووزە و ژێرخانى هەرێم بکەن"
فەرمانگەى پەیوەندییەکانى دەرەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، بە توندى سەرکۆنەى هێرشە تیرۆریستییەکەى شەوى ڕابردووى سەر کێڵگەى کۆرمۆر دەکەین و داوا لە کۆمەڵگەى نێودەوڵەتى دەکەین هەڵوێستیان بەرامبەر ئەم تاوانە هەبێت.
ئەمڕۆ پێنجشەممە، 27ـی تشرینی دووەمی 2025، فەرمانگەى پەیوەندییەکانى دەرەوەى حکوومەتى هەرێمى کوردستان ڕاگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە تێێدا هاتووە، بە توندى سەرکۆنەى هێرشە تیرۆریستییەکەى شەوى ڕابردووى سەر کێڵگەى کۆرمۆر دەکەین، مەبەستیش پێکانى ژێرخانى ئابوورى و خزمەتگوزارىی گشتىیە لە هەرێمى کوردستان و عێراق و دروستکردنى هەڕەشەى ڕاستەوخۆیە بۆ سەر ئاسایش و سەقامگیرى هەرێم و وەبەرهێنانی نێودەوڵەتی.
ئاماژەی بەوەشدا، ئەم هێرشە بۆ سەر کێڵگەى کۆرمۆر بۆتە مایەى پچڕانى وزەى کارەبا لەسەر چەندین ملیۆن هاووڵاتى، لە ڕابردووشدا هێرشى تیرۆریستى لەم شێوەیە بۆ سەر ژێرخانى ووزە لە هەرێمى کوردستان ئەنجامدراوە، سەرەڕاى ئاشکرابوونى ئەو لایەنانەى کە کردەوەکانیان ئەنجامداوە ڕێکاریى پێویستیان بەرامبەر نەگیراوەتەبەر.
فەرمانگەى پەیوەندییەکانى دەرەوەى حکوومەت باسی لەوەشکردووە، هێرشى شەوى ڕابردوو بووە هۆکارى پەکخستنى تەواوى کێڵگە غازییەکە و دابەزینى ئاستى بەرهەمهێنانى کارەبا بەشێوەیەکى بەرچاو، کە ئەمەش ڕاستەوخۆ کاریگەریی دەکاتە سەر ژیانى هاووڵاتیان لە هەرێمى کوردستان و بەشێکى عێراق.
فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە جەخت لەوە دەکاتەوە، ئەم هێرشە تیرۆرستییە بۆ سەر هاووڵاتیانی هەرێمی کوردستان و ژێرخانە ئابوورییەکەی، هیچ پاساوێک هەڵناگرێت و دەستدرێژییە بۆ سەر تەواوی هەرێمی کوردستان و عێراق.
فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە ڕاشیگەیاند، داوا لە لایەنە بەرپرسەکانى حکوومەتى فیدڕاڵ دەکەین کە بە جددى بە دواداچوون بۆ ئەو هێرشە تیرۆریستییە بکەن، تاکو تاوانباران بە سزاى خۆیان بگەیەنن، بۆ ئەوەى لە ئایندەدا ئەو کردەوە تیرۆریستییانە دووبارە نەبنەوە.
ڕوونیشی کردەوە، داواکارین پاڵپشتى هەرێمى کوردستان بکەن لە دابینکردنى سیستەمى بەرگرى ئاسمانی لە پێناو پاراستنى سەقامگیرىی و ئاسایشى هەرێمى کوردستان کە بەشێکى دانەبڕاوە لە ئاسایش و بەرژەوەندییەکانى کۆمەڵگەى نێودەوڵەتى.
ئاماژەی بەوەشداوە، داوا لە کۆمەڵگەى نێودەوڵەتى دەکەین ئەم کردەوە تیرۆریستیانە سەرکۆنە بکەن، کە کاریگەریی نەرێنى لەسەر سەقامگیریی و پەرەپێدانى هەرێم هەیە و پاڵپشتى خۆیان بۆ پاراستنى ئاسایشى ووزە و ژێرخانى ئابوورى هەرێم دووپات بکەنەوە. هەروەها داوا دەکەین کە لە ڕێگاى کەناڵە دیپلۆماسییەکانى خۆیانەوە فشار بخەنە سەر حکوومەتى فیدڕاڵ بۆ ئەوەى رێگرى بکات بۆ ئەوەى لە ژێر هەر پەردەیەکدا بێت چیتر ئەم جۆرە تاوانانە دەرهەق بە هەرێمى کوردستان ئەنجام نەدرێت.
لەکۆتایی ڕاگەیندراوەکەدا هاتووە، هەرێمى کوردستان پابەندى خۆى دووپات دەکاتەوە لە پاڵپشتى کردنى ئاسایش و سەقامگیرى و پێکەوەژیانى ئاشتیانە و بەرەنگاربوونەوەى توندوتیژى و کردەوەى تیرۆریستی.