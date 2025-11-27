ڕاگەیەنراوی دەستەی گشتیی ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی هەرێم

پێش کاتژمێرێک

پێنجشەممە، 27ـی تشرینی دووەم 2025، دەستەی گشتیی ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم، ڕاگەیەنراوێکی سەبارەت بە سەرژمێریی گشتیی عێراق بڵاو کردەوە.

دوێنی چوارشەممە، 26ـی تشرینی دووەم 2025، وەزارەتی پلاندانانی عێراق دەرئەنجامی سەرژمێریی گشتیی عێراقی ڕاگەیاند؛ وەک لای هەمووان ڕوونە، بڕیاری هاوبەشی هەردوو وەزارەتی پلاندانانی حکوومەتی عێراقی فیدراڵ و حکوومەتی هەرێمی کوردستان وابوو، سەرژمێریی ساڵی 1957 بکرێتە بنەمای سەرژمێرییەکە لە کەرکووک و ناوچە کوردستانییەکان، لەو بارەیەشەوە ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق لە کۆبوونەوەی ئاسایی خۆی لە 5ی تشرینی دووەمی 2024، بڕیاری دا پێش ڕاگەیاندنی دەرئەنجامەکانی سەرژمێریی گشتی، سەرجەم ئەو هاووڵاتیانەی لە خوارو و ناوەڕاستی عێراقەوە هاتوون لەبەر هەر هۆکارێک ئێستا لە کەرکوک نیشتەجێن و بەشێک نین لەسەرژمێری 1957، دۆسییەکانیان بۆ ناوچەکانی خۆیان بگەڕێنرێتەوە؛ بـەڵام بەداخەوە هیچ جۆرە پابەندبوونێک بەم بڕیارەوە دیار نییە و ئێمەش ئەمە بە مەترسییەکی جددی لەسەر ئەو ناوچانە و پێچەوانەی بنەما گشتیەکانی مادەی 140ی دەستووری دەبینین. بێگومان، ئەم پێشهاتە نیگەرانییەکانی ئێمەی کرد بە ڕاستی و ئەگەر ڕوونکردنەوەی پێویست و بڕوا پێکراو لە لایەن بەغداوە نەدرێت بە حکوومەتی هەرێم ، ململانێ دەستوورییەکانی ئێمە دەگوازێتەوە بۆ قۆناخێکی دژوارتر.

بۆ هەموو لایەک ڕوونە هەر جۆرە دەستبردنێک بۆ گۆڕینی ناسنامە و دیموگرافیای شاری کەرکووک و خانەقین و شنگال و تەواوی ناوچە کوردستانیەکان، قبووڵکراو نییە و پێویستە لە دەرەوەی ململانێکان لە هەرێمی کوردستان، حکوومەت و کۆی لایەنە سیاسیەکان ئەم دۆخە بەجددی وەربگرن و کاری بنچینەیمان پاراستنی ناسنامەی کوردستانیبوونی کەرکووک و سەرجەم ناوچە کێشەلەسەرەکانی تـر بێت .

دەستەی گشتیی ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم