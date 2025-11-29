ئێران.. بوومەلەرزەیەک لە پارێزگای یەزد ڕووی دا

پێش 33 خولەک

بوومەلەرزیەک بە گوڕی 5.1 ڕیختەر شارۆچکەی بەهابادی سەر بە پارێزگای یەزدی هەژاند.

شەممە، 29ـی تشرینی دووەم 2025، ئاژانسی هەواڵی 'میهر' لە زاری محەممەد باقری، قایمقامی شارۆچکەی بەهاباد، ڕایگەیاند "دوێنێ هەینی، بوومەلەرزەیەک بە گوڕی 5.1 ڕیختەر شارۆچکەکەی هەژاندووە و لە ئەنجامدا 20 خانووی هاووڵاتیان زیانیان پێ گەیشت."

باقری، گوتیشی: کاتژمێر 1:13دەقیقەی نیوەڕۆ بوومەلەرزەیەک بە گوڕی 4.9 ڕیختەر لە دووری 43 کیلۆمەتری شارۆچکەی بەهاباد ڕووی داو سێ دەقیقە دواتر، بوومەلەرزەیەکی تر بە گوڕی 5.1 ڕیختەر شارۆچکەکەی هەژاند.

بە گوێرەی دوا هەوڵ، تیمەکانی فریاگوزاری لە یەزدەوە بۆ شارۆچکەکە نێردراون و تا ئێستا جگە لە زیانی ماڵی، هیچ زیانێکی گیانی ڕانەگەیەنراوە.

ئێران دەکەوێتە سەر پشتێنەی بوومەلەرزەیی ئەلپ-هیمالایا و گوشارە بەردەوامەکانی پلێتی تەکتۆنیکی عەرەبی، ئەم دۆخە جیۆفیزیکییە تایبەتە وای کردووە نزیکەی هەموو پانتایی جوگرافیی وڵاتەکە، ئەگەری ڕوودانی بوومەلەرزەی وێرانکەری تێدا هەبێت.



