ڕۆژ کەریم: لە ئەورووپا بۆ پەیداکردنی بژێوی ژیانم شۆفێری بارهەڵگرم
هونەرمەندی گۆرانیبێژ ڕۆژ کەریم، لەو چاوپێکەوتنە تایبەتەیدا لەگەڵ کوردستان24ـی باس لە ژیانی تایبەتی خۆی و بەرهەمە هونەرییەکانی دەکات و دەڵێ: لە سوید بۆ پەیداکردنی بژێوی ژیانم شۆفێری بارهەڵگرم.
نوێترین بەرهەمت بەناوی "بڕوا بکە" بڵاوکردەوە، باسێکی ئەو بەرهەمە تازەیەت بکە؟
گۆرانی "لەبیرت ناکەم" لە شیعری جەبار حەبیبە، لە ئاواز و میوزیکی خۆمە، سەرباز جەمال دەبەشکردنی بۆ میوزیکەکە کردووە، دەوەن ستار بە AI کاری کلیپەکەی کردووە، من خۆم حەزم کرد بەمشێوەیە بڵاوببێتەوە، بۆ ئەوەی جیاوازتر بێت لەکارەکانی پێشووترم، بەڵام هەوڵم داوە هەر بە تامی جاران بێت و کرێکی رۆمانسی باش بێت، چونکە ئێستا تا ڕادەیەکی زۆر تامی کارە هونەرییەکان گۆڕاون.
ئەمساڵ کە گەڕایتەوە کوردستان، چۆن بوو هیچ کۆنسێرتێکت ئەنجام نەدا؟
هیچ کۆنسێرتێکم لە سلێمانی و هەولێر نەکرد، بەڵکو بۆ لای دایکم هاتبوومەوە، چوونە دەرەوەشم زۆر کەم بوو هەر لای دایکم بووم، بۆ لای خانەوادەکەم هاتبوومەوە و هیچ کارێکی هونەری یان کۆنسێرتێکم لە مێشک نەبوو تا بڵێم بۆ ئەو کارە هاتبوومەوە.
جگە لەکاری هونەری، لە ئەورووپا شۆفێری بارهەڵگریت، بۆچی ئەو کارە دەکەیت؟
بەڵێ ڕاستە، ئێستایش کاری شۆفێری دەکەم، چونکە بە میوزیک لە ئەورووپا ناژیت وەکو جاران، هەروەها ژیان لێرە جۆرێکی ترە و سەختترە لەچاو کوردستان، بۆیە بۆ پەیداکردنی بژێوی ژیانمان ناچارین کارێکی تر بکەین بۆ ئەوەی بتوانین بژین.
ئەورووپا چی شتێکی لە ژیانی رۆژ کەریم گۆڕی، لەرووی ژیانی هونەری و تایبەتییەوە؟
لە رووی هونەرییەوە، ئەورووپا ئەو شوێنەیە کە زۆر تەنیایت، کاتی بیرکردنەوە و تێڕوانینەکانت قوڵتر دەبێت، ئازارەکانت زۆرتر دەبێت بۆ ئەوەی بتوانی بەرجەستەی بکەی لەکاری هونەریدا، ئەورووپا ئەوە پێشانی من دەدات کە چەند سەختە ژیان لێرە. لە ڕووی ژیانی تایبەتیمەوە، من ئێستایش جانتاکەم هەر لە کۆڵدایە بۆ ئەوەی بگەڕێمەوە کوردستان، من بۆ 30 ساڵ دەبێت لە ئەورووپام، هەر غەریبم و ئێرە شوێنی من نییە.
کوردستان یان ئەورووپا؟
گۆرانییەکم لەسەر ئەو پرسیارە هەیە وا خەریکم ئامادەی دەکەم، ئەویش بەناوی "لەکوردستان بم یان لە ئەورووپا" بەدڵنیاییەوە کوردستان ئەوە جێگای گفتووگۆ نییە، ئەورووپا فێرگەیەکی باشە، بەڵام ماڵی دایکت نییە، خەڵک لە ماڵی دایکیدا گەورە دەبێت و دەمرێت، خەڵک دەبێ ئەوە بزانێت گەر دەیان ساڵ لێرە بمێنیتەوە هەر غەریبیت، هەموو دونیات هی خۆت بێت لە ئەورووپا، هەوایەکی وڵاتی خۆت ناهێنێت.
چی پڕۆژەیەکی نوێی هونەری دیکەت هەیە؟
بەدڵنیاییەوە چەندەها گۆرانی نوێم هەیە، بەڵام کێشەی بڵاوکردنەوەیم هەیە، چونکە درووستکردنی کاری هونەری پارەیەکی باشی دەوێت، ئەو پارەیەش ناتوانی هەموو جار پەیدای بکەیت، بەڵام هەوڵ دەدەم ساڵانە چەند بەرهەمێک بڵاوبکەمەوە، رەنگە تا مانگی سێ بەرهەمی نوێ بڵاوبکەمەوە و هیوادارم جێگای سەرنجتان بێت.
هونەرمەندی گۆرانیبێژ ڕۆژ کەریم، خەڵکی شاری سلێمانییە، ماوەی 30 ساڵە لەوڵاتی سوید دەژیت، خاوەنی چەندان بەرهەمی تۆمارکراوە، لەمساڵدا نوێترین بەرهەمی خۆی بەناوی "لەبیرت ناکەم" بڵاوکردەوە و خەریکی تۆمارکردنی بەرهەمێکی دیکەشە کە بەمزوانە بڵاوی دەکاتەوە.