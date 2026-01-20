کەشناسی هەرێم: پلەکانی گەرما بە شێوەیەکی بەرچاو دادەبەزن

کەشناسی هەرێم: مەترسیی دروستبوونی شەختە هەیە

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، پێشبینییەکانی بۆ ڕەوشی کەشوهەوای 48 کاتژمێری داهاتوو بڵاوکردەوە و ئاماژە بە نزمبوونەوەی پلەکانی گەرما و کۆتایی هاتنی شەپۆلێکی باران و بەفر دەکات.

کەشی پێشبینیکراوی ئەمڕۆ سێشەممە، 20ـی کانوونی دووەمی 2026، بەگوێرەی ڕاپۆرتی کەشناسی، ئاسمانی ناوچەکانی ناوەڕاست و باکووری هەرێم لە نێوان ساماڵ و نیوەهەوردا دەبێت، بەڵام لە ناوچەکانی ڕۆژهەڵات و باکووری ڕۆژهەڵات ئاسمان هەوری تەواو دەبێت و بەفر و بارانی پچڕپچڕ تا کاتەکانی نیوەڕۆ بەردەوام دەبێت و پاشان کۆتایی دێت.

پلەکانی گەرما بەراورد بە دوێنێ 3 تا 5 پلە دادەبەزن. خێرایی با لەسەرخۆ بۆ مامناوەند دەبێت 10-20کم/ک و ئاراستەکەشی بەرەو باکووری ڕۆژهەڵات دەبێت.

نزمترین پلەکانی گەرمای شارەکان بۆ ئەمڕۆ:

هەولێر: 7 پلە

سلێمانی: 5 پلە

دهۆک: 5 پلە

هەڵەبجە: 5 پلە

کەرکوک: 8 پلە

حاجی ئۆمەران: -4 پلە (ژێر سفر)

پیرمام و سۆران: 3 پلە

کەشی پێشبینیکراوی سبەی چوارشەممە، 21ـی کانوونی دووەمی 2026، بۆ سبەی، ئاسمان بەگشتی ساماڵ و پەڵەهەور دەبێت، لە ناوچە شاخاوییەکان بۆ نیمچە هەور دەگۆڕێت. پێشبینی دەکرێت پلەکانی گەرما 2 -3 پلە بەرزبوونەوە بەخۆیانەوە ببینن بەراورد بە پلەکانی گەرمای ئەمڕۆ.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بۆ سبەی:

هەولێر: 9 پلە

سلێمانی: 7 پلە

دهۆک: 6 پلە

هەڵەبجە: 8 پلە

زاخۆ: 7 پلە

چەمچەماڵ: 8 پلە

حاجی ئۆمەران: -3 پلە

کەشناسی هەرێم هاووڵاتییان ئاگادار دەکاتەوە کە بەهۆی نزمبوونەوەی پلەکانی گەرما بۆ ژێر سفری سیلیزی، شەختە و بەستن لە هەندێک ناوچە ڕوودەدات، بەتایبەتی لەو ناوچانەی کە بەفر لێیان باریوە، بۆیە پێویستە شۆفێران و هاووڵاتییان لە کاتی هاتووچۆدا وریابن.