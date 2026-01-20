موراد قەرەیلان: بۆ پاڵپشتیکردنی رۆژئاوا هەرچی پێویست بێت دەیکەین
فەرماندەیەکی پەکەکە پاڵپشتیی تەواوی خۆیان بۆ رۆژئاوای کوردستان دەردەبڕێت و دەڵێت "هەرچی پێویست بێت، دەیکەین."
ئەمڕۆ سێشەممە، 20ـی کانوونی دووەمی 2026، موراد قەرەیلان، ئەندامی کۆمیتەی جێبەجێکاری پارتی کرێکارانی کوردستان (پەکەکە)، پەیامێکی لەبارەی دۆخی سووریا و هێرشی گرووپە چەکدارەکانی سەر بە حکوومەتی دیمەشق، بۆ سەر رۆژئاوای کوردستان، بڵاوکردەوە.
ئەو فەرماندە سەربازییەی پەکەکە دووپاتی کردووەتەوە، خەڵکی رۆژئاوای کوردستان بە تەنیا بەجێناهێڵن و بە هەموو شێوەیەک پاڵپشتییان دەکەن. هەوەها دەڵێت، "هەرچی پێویست بێت بۆ رۆژئاوا و وەستانەوە دژی ئەم هێرشانە ئەنجامی دەدەین."
بە گوتەی قەرەیلان، "ئەم هێرشانە بۆ سەر ڕۆژئاوای کوردستان تەنها هێرشێک نییە بۆ سەر ڕۆژئاوا، بەڵکو هێرشە بۆسەر هەموو کوردستان". باسی لەوەش کردووە، "ئەم هێرشانە هەوڵێکە بۆ تێکدانی پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا".
موراد قەرەیلان ئەوەشی خستووەتە ڕوو، "ئەم هێرشانە لەلایەن چەکدارانی دەستەی 'تەحریر شام' ئەنجام دەدرێن کە تورکیا پاڵپشتییان دەکات."
ئەمە لە کاتێکدایە، گرووپە چەکدارەکانی سەر بە حکوومەتی دیمەشق لە چەند بەرەیەکەوە، دەستیان بە هێرشکردنە سەر کۆبانێ و حەسەکە لە رۆژئاوای کوردستان کردووە و هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە)ـش رایانگەیاندووە، بەرپەچی هەموو هێرشەکانیان داوەتەوە.
خەڵکی سڤیلی رۆژئاوای کوردستانیش لە دوێنێ دووشەممەوە، رۆژاوەتەوە سەر شەقامەکان و چەکیان هەڵگرتووە. ئەوان دەڵێن، هاوشانی شەڕڤانانی هەسەدە، شەڕ دەکەن و ناهێڵن خاکی کوردستان بکەوێتە دەست دوژمنان.
لە هەرێمی کوردستانیش، هاووڵاتییان لە شار و شارۆچکەکان رژاونەتە سەر شەقامەکان و پاڵپشتی خۆیان بۆ هاونیشتمانییەکانیان لە رۆژئاوا دووپات دەکەنەوە. ئەوان داوا لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دەکەن، رێگری لە هێرشی گرووپە چەکدارە عەرەبەکان بۆ سەر رۆژئاوای کوردستان بگرن.