ئانۆ جەوهەر: زیرەکیی دەستکرد پێش یاسا کەوتووە

پێش 11 خولەک

ئەمڕۆ یەکشەممە، 30ـی تشرینی دووەمی 2025، یەکەمین "کۆڕبەندی حکومڕانیی ئینتەرنێت لە کوردستان" بەڕێوەچوو. تێیدا ئانۆ جەوهەر، وەزیری گواستنەوە و گەیاندنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان وتارێکی پێشکەش کرد و تیشکی خستە سەر مافە دیجیتاڵییەکان و ئاڵنگارییەکانی تەکنۆلۆژیا.

ئانۆ جەوهەر ڕایگەیاند: "پێویستە سەرجەم چین و توێژەکان، بەتایبەت کۆمەڵگە پەراوێزخراوەکان، دەرفەتی یەکسانیان بۆ دەستگەیشتن بە تەکنۆلۆژیا هەبێت." جەختیشی کردەوە لەسەر پابەندبوون بەو سیاسەتانەی کە مافە ئەلیکترۆنییەکان و مافەکانی مرۆڤ دەپارێزن، بە شێوەیەک لەگەڵ جاڕنامەی نەتەوە یەکگرتووەکان و پرەنسیپە جیهانییەکاندا بگونجێت.

سەبارەت بە گۆڕانکارییە خێراکانی جیهانی تەکنۆلۆژیا، وەزیری گواستنەوە گوتی: "ئێمە لە کاتێکدا کۆدەبینەوە، هەڕەشە ئەلیکترۆنییەکان لە هەڵکشاندان؛ زانیارییە هەڵەکان خێراتر لە ڕاستییەکان بڵاودەبنەوە و گەشەی زیرەکیی دەستکردیش پێش یاسا بەرکارەکان کەوتووە."

هەروەها گوتی: ئێمە بەردەوام ڕووبەڕووی هەڕەشەی درۆنەکان دەبینەوە کە سەرچاوەی وزەکانمان لەناو دەبەن و نایانهێڵن، وێڕای ئەو هەڕەشانەی لە هەرێمی کوردستان هەیە، دەیانەوێت سەقامگیری و ئاسایشی هەرێم لەناو ببەن.