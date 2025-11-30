ئەردۆغان: سوورین لەسەرخستنی پرۆسەی 'تورکیای بێ تیرۆر'

پێش کاتژمێرێک

سەرۆک کۆماری تورکیا ڕایگەیاند، حکوومەت و هاوپەیمانی گەل پابەندن بە سەرکەوتنی پرۆسەی دەستپێشخەری "تورکیا بەبێ تیرۆر".

ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆک کۆماری تورکیا لەمیانی گوتارێکیدا لە ئیستانبوڵ گوتی، تورکیا لەسەر ڕێگایەکدایە، کە بە نەهێشتنی تیرۆر و بڵاوبوونەوەی برایەتی و سەقامگیریی کۆتایی دێت.

ئەردۆغان گوتیشی: "هەتا لە گەیشتن بە ئامانجی تورکیا بۆ دەوڵەتێکی دوور لە تیرۆر نزیک ببینەوە، کردەوەی تێکدەرانە و هەڵمەتی میدیایی و چالاکییە سیاسی و کۆمەڵایەتییەکان زیاتر دەبێت."

ئاماژەی بەوەشکرد، بەشێکی زۆری ئەوانەی خۆیان بە نەیاری حکوومەت دەزانن، دەرکەوتن کە خیانەتکارن و سەر بە ڕێکخراوی گولەنن و وەک بریکار بۆ دوژمنانی تورکیا کاردەکەن.

لە چوارچێوەی دەستپێشخەریی "تورکیای بێ تیرۆر"، پەکەکە لە 12ـی ئایاری ڕابردوودا، لە وەڵامی بانگەوازی عەبدوڵڵا ئۆجەلان بڕیاری خۆ هەڵوەشاندنەوەی دا.

ئۆجالان لە کۆتایی مانگی شوباتدا داوای هەڵوەشاندنەوەی هەموو گرووپەکانی سەر بە پەکەکە و کۆتاییهێنان بە چالاکییە چەکدارییەکانی کرد کە زیاتر لە 40 ساڵە بەردەوامە.