مامەڵەکارانی دراو: لابردنی سفرەکانی سەر دراوی ئێرانی هیچ کاریگەریی نییە

پێش کاتژمێرێک

دراوێک چەندین ساڵە بەهاکەی لەبەرامبەر دۆلاری ئەمەریکیدا زۆر لاوازە، هەر ئەمەش وایکردووە کە ببێتە هۆکارێک بۆ ئەوەی ڕێژەی هەڵاوسان لە ئێران بەرزبێتەوە، بۆ ڕێگری لەو دوو گرفتە داراییە، بانکی ناوەندی ئێران لەلایەن سەرۆک کۆماری ئەو وڵاتەوە ڕاسپێردراوە کە چوار سفری سەر "تومەن" لاببات، هەر دوای بڵاوبوونەوەی هەواڵەکە ڕاستەوخۆ بەهاکەی بەرامبەر بە دۆلار گۆڕانکاری بەسەردا هات.

کاوە یەحیا، مامەڵەکاری تومەنی ئێرانی، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، من پێشىینیم دەکرد لەو ماوەیەدا بەهای تومەن بەهێز بێت، بەڵام ئەم هەواڵەی بڵاوبووەتەوە دەربارەی لابردنی چوار سفری سەردراوەکە، بەهاکەی زیاتر بێهێز کردووە.

گوتیشی: لە کاتی جەنگەکەی نێوان ئەمەریکا و ئیسرائیل و ئێران، 100 دۆلاری ئەمەریکی بەرامبەر 6 تا 7 ملیۆن تومەن بوو، ئێستا 100 دۆلار نزیک ئەبێتەوە لە 11 ملیۆن تومەن.

بە بەهای نزیکەی 30 ملیار تومەن، مامەڵە بەو دراوە لە بازاڕی ئاڵوگۆڕی دراوی سلێمانی دەکرێت، ئەگەر هاتوو جێبەجێکرا، ئەوا ئەو تومەنانەی ئێستا لە بازاڕ داهەن دەگەڕێنرێنەوە بۆ وڵاتی ئێران، بەڵام کاریگەریی ئەوتۆی لەسەر بازاڕەکەش نابێت، چونکە پڕۆسەکە ڕەنگە دوو ساڵی بخایەنێت.

جەبار گۆران، گوتەبێژی بازاڕی دراوی سلێمانی گوتی: پێم وایە هیچ مەترسییەک لەسەر بازاڕەکانی ئاڵوگۆڕی دراوی سلێمانی دروست ناکا، لەبەرئەوەی زۆرینەی مامەڵەکان لەسەر تومەنی ئێرانی مامەڵەی فیزیکی نییە، زیاتر مامەڵەی حەواڵەیە، واتە تۆ ئەگەر بچیتە بازاڕ، تەنیا دۆلار مامەڵەی پێوە ئەکرێ، ئەویتر حەواڵەی تومەنە، کەواتە تومەنی فیزیکی زۆر زۆر کەم مامەڵەی پێوە ئەکرێ، بۆ نموونە ئەگەر چوار سفری ڕیاڵی ئێرانی یان سێ سفری تومەنی ئێرانی لاببرێت، بۆ مەبەستی حەواڵە ئەوکاتە تۆ لەباتی ئەوەی کە بڵێی ملیارێک تومەن تەحویل ئەکەم، ئەوکاتە ئەڵێی ملیۆنێک تومەن تەحویل ئەکەم.

زۆرینەی کاڵاکانی نێو بازاڕەکان بەتایبەت کاڵا خۆراکییەکان هاوردەکراوی وڵاتی ئێرانن، ئەگەر بێت و سفرەکانی سەر دراوەکەش لاببرێت، بە هەمان شێوە کاریگەریی لەسەر ئاڵوگۆڕی بازرگانی دروست ناکات. کە ساڵانە لەگەڵ هەرێمی کوردستان نزیک دەبێتەوە لە شەش ملیار دۆلار.

مستەفا عەبدولڕەحمان، سەرۆکی یەکێتی هاوردە و ناردنکارانی هەرێمی کوردستان دەڵێت: هیچ ئاڵوگۆڕێک لەو مامەڵانەی کە ئێمە ئەیکەین، هیچ ئەگەرێکی خراپی پێوە دیار نابێت، و مامەڵەکانیشمان بە شێوەیەکی ڕێک و پێک بە گرێبەستی بە ژمارەکان سفرەکان لا ئەبردرێ و مامەڵەکەی خۆمان وەکو جاران دەست پێ ئەکاتەوە.

لابردنی چوار سفری سەر دراوی تومەنی ئێرانی، ئەگەر لە داهاتوودا کاریگەریی لەسەر هەندێک کەرتی ئابووری ئێران هەبێت، ئەوا مامەڵەکارانی دراو و کاڵای ئێرانی لە هەرێمی کوردستان دڵنیایی دەدەن، کە لێرە هیچ کاریگەرییەکی نابێت؛ چونکە ئەوان مامەڵە لەگەڵ ژمارە دەکەن نە وەک جۆری دراوەکە.