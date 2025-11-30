وەزیری کارەبا: بەرهەمهێنانی غاز لە کۆرمۆر گەیشتووەتەوە 76%

پێش 46 خولەک

وەزیری کارەبا ڕایگەیاند، پێشبینی دەکەن لە چەند کاتژمێری داهاتوودا دۆخی کارەبا ئاسایی ببێتەوە. ئاماژەی بەوەش دا "ئەمجارە هێرشەکەی سەر کۆرمۆر بە ئاسانی تێپەڕ نابێت."

گەڕانەوەی کارەبا بۆ دۆخی ئاسایی

ئەمڕۆ یەکشەممە، 30ـی تشرینی دووەمی 2025، کەمال محەممەد ساڵح، وەزیری کارەبا و وەزیری سامانە سروشتییەکان (بە وەکالەت) لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند، ئاستی بەرهەمهێنانی ئێستای کارەبا لە هەرێمی کوردستان گەیشتووەتە نزیکەی 2000 مێگاوات و پێشبینی دەکەن، تا کاتژمێر 04:00 بۆ 05:00ـی ئێوارە، ئاستەکە بۆ نزیکەی 4000-4500 مێگاوات بەرزببێتەوە و کارەبا بگەڕێتەوە بۆ دۆخی پێش هێرشەکەی سەر کێڵگەی گازی کۆرمۆر.

کەمال محەممەد ساڵح گوتی: "پێش هێرشەکە، ئاستی بەرهەمهێنانی غاز لە كێڵگەی کۆرمۆر، 530 ملیۆن مەتر سێجا بوو، تا ئێستا گەیشتووەتە 404 ملیۆن پێ سێجا، واتە 76%، چاوەڕێ دەکەین تا چەند کاتژمێرێکی دیکە دۆخەکە ئاسایی ببێتەوە."

هەماهەنگی لەگەڵ بەغدا بۆ دابینکردنی گازی ماڵان

کەمال محەممەد ساڵح سوپاسی هەردوو وەزارەتی کارەبا و نەوتی عێراقی کرد و گوتی: "دوێنێ شەممە، 29ـی تشرینی دووەم، یەکەم کاروانی گازی ماڵان لەلایەن وەزارەتی نەوتی فیدراڵەوە بۆ هەرێمی کوردستان نێردرا و بەسەر شارەکاندا دابەش کرا؛ تیرۆریستان دەیانویست لە ڕێگەی بەئامانجگرتنی کێڵگەی گازی کۆرمۆر، کێشە بۆ گازی ماڵانیش دروست بکەن، بەڵام بە هەماهەنگی لەگەڵ بەغدا توانیمان شکست بەو پلانە بهێنین."

ئەنجامی لێکۆڵینەوەی لیژنە ئەمنی

وەزیری کارەبا دووپاتی کردەوە: "لیژنەیەکی باڵای ئەمنی بە سەرۆکایەتیی عەبدولئەمیر شەمەری، وەزیری ناوخۆی عێراق و ئەندامێتیی ڕێبەر ئەحمەد، وەزیری ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێکهێنراوە و لێکۆڵینەوە لە هێرشەکە دەکەن و ئەمجارە، هێرشەکە بە ئاسانی تێناپەڕێت و پێویستە، هێرشکاران ئاشکرا بکرێن و ڕووبەڕووی دادگا بکرێنەوە."

داواکاری بۆ دابینکردنی سیستەمی بەرگریی ئاسمانی

ناوبراو، جەختی لە پێویستیی دابینکردنی سیستەمی بەرگریی ئاسمانیی دژەدرۆن بۆ كێڵگەی کۆرمۆر کردەوە و ڕایگەیاند: "کۆمپانیای دانە غازیش کە لەو کێڵگەیە کار دەکات، هەمان داواکاریی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی هەیە. ئێمە ئەو بابەتەمان لەگەڵ هەموو هاوپەیمان و دۆستەکانمان باس کردووە و ئەمجارە حکوومەتی عێراقیش بە جددی هاتوونەتە سەر هێڵ."

ڕۆژی هێرشەکە

نزیکەی کاتژمێر 11:30 خولەکی شەوی چوارشەممە، 26ـی تشرینی دووەم، هێرش کرایە سەر كێڵگەی غازی کۆرمۆر لە سنووری قەزای چەمچەماڵ، لە پارێزگای سلێمانی.

بە گوێرەی ڕاگەیەنراوێکی هاوبەشی هەردوو وەزارەتی سامانە سروشتییەكان و کارەبا، هێرشەکە بە "درۆن" بووە. هێرشەکە هیچ زیانێکی گیانی لێ نەکەوتووەتەوە، بەڵام بووەتە هۆی کەمبوونەوەی 80%ـی بەرهەمهێنانی کارەبای گشتیی کوردستان.